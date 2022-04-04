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Незламаний спортивний фронт. Український міністр чекає на нові перемоги

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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4 квітня, 13:05
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Вадим Гутцайт робить усе можливе, аби українські спортсмени брали участь у змаганнях
Гутцайт розповів про український спортивний фронт
Гутцайт розповів про український спортивний фронт / Фото: Колаж: Сьогодні

Від військової агресії Росії продовжують страждати міста та гинути мирні жителі в Україні. Попри відсутність можливості тренуватися та готуватися до змагань, українські спортсмени все одно здобувають перемоги та медалі для своєї країни.

Міністр спорту Вадим Гутцайт
Міністр спорту Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

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Більшу увагу на організацію процесу від тренувань до участі у змаганнях приділяє міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. В інтерв'ю програмі Гроші олімпійський чемпіон з фехтування поділився труднощами у спортивній сфері:

нас зараз спортивний фронт. Ми робимо все, щоб спортсмени продовжували тренування, щоб у майбутньому ми могли брати участь у чемпіонах світу та Європи. Щоб наші спортсмени там перемагали", – заявив Гутцайт

Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт / Фото: НОК України

Також міністр заявив, що у захваті від тих спортсменів, які захищають країну зі зброєю в руках. Наприклад, Анастасія Меркушина, яка встигає ще й протистояти тим, хто підтримує російських спортсменів. Також цьому особливу увагу приділив і Вадим Гутцайт. Дуже важливими зараз є спортивні санкції проти країн-агресорів – Росію та Білорусь усунули від 90-95% світових змагань.

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"Якщо вбивають наших мирних громадян, жінок, дітей, наших воїнів, то спорт уже не поза політикою. Якщо вони не розуміють цього і не кажуть "стоп війні", то не може бути компромісів. В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою. Ми завжди так жили і працювали, але не сьогоднішні реалії. Вже немає спорту поза політикою. Спорт у політиці! – підкреслив Вадим Гутцайт.

Міністр подякував світовій спільноті, яка розташовує у себе українську молодь та створює умови для повноцінного тренування національних збірних.

Нагадаємо, що сербські баскетболісти відмовили тримати плакат на підтримку України.

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легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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