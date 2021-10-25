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Ненудний гороскоп на сьогодні: Козороги на роздоріжжі, а Левів простимулює Венера

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 жовтня, 07:43
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Астрологічний і спортивний прогноз на понеділок, 25 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 25 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 25 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що до середини і до кінця осені природа завмирає і спортивні події не такі численні, останній тиждень жовтня цікавий.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Оточенню відомо, що у вас новаторський склад характеру. Сьогодні для вас хороший день. Креативні ідеї, які зародяться у ваших планах на найближче майбутнє, вже сьогодні отримають можливості для реалізації.

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В душі – мир, спокій, злагода та високий потенціал можливостей примирення з реальністю. Знайшли ж тренер збірної України з футболу і Малиновський шляхи згоди заради спільної реальної мети!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Відомо, що ви практичні і напористі. Ви розсудлива людина, хоча і з достатньою часткою впертості.

Ці якості проявляться дуже яскраво саме сьогодні, що дозволить вирішити накопичені проблеми у професійній діяльності.

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БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Якщо ви підозрюєте, що хтось отримав доступ до ваших облікових записів в інтернеті, змініть паролі!

Спрямуйте свої емоції на творчий проєкт або довірте свої почуття щоденнику.

РАК. 22 червня – 22 липня

Ви розумієте проблеми інших людей, співчутливий і душевний. Ви схильні відкладати все "на потім".

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Пора змінити це "потім" на даний час, бо як відомо – воно не чекає.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Леви віддають перевагу комфорту, навіть тоді, коли він вимагає високих фінансових витрат. Сьогодні, як і в наступні дні, у вас виникнуть додаткові можливості радіти життю.

Вплив Венери найближчими днями посилюється, що буде стимулом для занять спортом або бігом підтюпцем від лютої дійсності.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Якщо ви вважаєте, що досі ставилися до життя підкреслено раціонально, то час переосмислити себе у навколишньому світі.

Сьогодні більше романтики, футбольні трансляції закінчилися вчора ввечері, можна перемикати телеканали без мовчазного опору вашого супутника по життю. Сміливіше!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези адекватні і розумні, схильні очікувати багато чого від життя. Сьогодні час очікування і коливань вичерпується, як пісок у верхній колбі пісочного годинника.

Час брати управління долею у власні руки. Сміливіше тисніть на газ! Зірки на вашому боці.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні зірки рекомендують скористатися ситуацією. Меркурій, Сонце і Уран допоможуть вам і додадуть додаткової впевненості у професійній сфері.

Чемпіонат світу з велогонок на треку, що проходить у Франції, – і це теж вам до снаги!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні у вас стан натхнення. У перший робочий день тижня вам не судилося опинитися на роздоріжжі. Рухатися вперед чи назад, або зовсім зупинитися, вирішувати вам.

Бос зрозуміє і дасть вам спокій і в роздумах, чи не виписати вам премію?

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Можливо, сьогодні вам належить прийняти важливе рішення. Але якщо ви відкладете це заняття на деякий час і вирішите залишити все як є, то переконаєтеся, що пригальмувати – це теж правильне і розумне рішення.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні будьте обережні! Альянс Місяця і Нептуна попереджає про небажаність радикальних рішень. Є ймовірність, що вони можуть виявитися помилковими.

Як мінімум, сьогодні не слід підкреслювати власну значимість, ви не на татамі!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні багато видасться вам легким, і це правильне розуміння дійсності. Це як об'єктивна реальність забити пенальті у порожні ворота на 90-й хвилині футбольного матчу.

Дерзайте, у вас вийде!

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