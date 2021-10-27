Ненудний гороскоп на сьогодні: Діви позбавляться проблем, а Близнюки отримають натхнення

Астрологічний та спортивний прогноз на середу, 27 жовтня, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 27 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Середа принесе нашим футбольним уболівальникам цікаві протистояння провідних клубів України на Кубок країни. Британські вболівальники теж не залишаться осторонь – і там матчі на Кубок, але в Англії.

Реклама

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

День не так важкий, як насичений. Тому надвечір у вас може скластися враження, що не все пройшло гладко. Але колеги по роботі, навпаки, високо оцінять ваші нагороди. Доведеться погодитись.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогодні ваша позиція в особистому та професійному житті має вирішальне значення. Зірки на вашому боці! Улюблена людина оцінить ваш пресинг правильно, і прийме ваші забаганки та побажання без вагань.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні у вас день натхнення! Відкриються нові горизонти, свіжі, новаторські ідеї захлиснуть вашу уяву, а ймовірність високих досягнень, особливо у нетрадиційних видах спорту, досить висока. Так і в їхньому вигадуванні.

Реклама

РАК. 22 червня – 22 липня

У діловому середовищі ваші навички та результативність на належному та високому рівні. Сьогодні ви не погодитесь на стороннє втручання у вашу діяльність. Начальство оцінить це.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні Сонце, Меркурій та Марс разом у Діві, що дуже важливо для народжених під знаком Лева. Сьогодні вам не загрожує потрапити за грати, ні можливість опинитися на іншому континенті, ні участь у спортивних змаганнях високих досягнень. Сьогодні вам взагалі нічого не загрожує.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні проблеми обійдуть вас стороною, немов слаломісти, що мчать трасою спритно і стрімко. Вечір буде не менш вдалим. Кохана людина подбає про ваш комфорт.

Реклама

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні висока ймовірність важливої розмови для подальшої кар'єри. Не скупитеся навіть на нереальні обіцянки, вас все одно зрозуміють правильно. Вас будуть оцінювати лише за вашими здібностями і діловими якостями, а вони у вас високі, як світові рекорди Бубки в стрибках із жердиною.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні робота для вас на першому місці. Усі першості все одно не виграти, тому подумайте і про відпочинок. Перерва між таймами не зашкодить, кохана людина нагадає вам про це сьогодні ввечері.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Хоч ви і Стрілець, але шалун Купідон не спить, і сам уже націлив свою стрілу в ціль. А він стріляє влучно, не ухилитися! Тож і не намагайтеся, віддайтеся на волю випадку.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козероги сьогодні мають досить щільний графік роботи, складно буде зменшити темп робочого процесу. Але треба обов'язково оминути цю проблему. Незважаючи ні на що, потрібно знайти час якщо не для повноцінного відпочинку, то для перепочинку вже точно! Здоров'я, навіть найзалізніше, потребує уваги. Не дайте йому навіть торкнутися тіні іржі!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Обіцянки, які ви можете отримати сьогодні, напевно виявляться правдивими та реальними. Принцип "три роки чекають" – не сьогодні і не про вас. Український воротар Реала Лунін теж Водолій. У наступному турі іспанського чемпіонату він нарешті може вийти у стартовому складі королівського клубу. Вам теж зірки пророкують шанс на успіх!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні час діяти! Ідеї, які ви давно бажали реалізувати, сьогодні можуть отримати реальний і потужний старт. А вдалий старт – більше половини справи. І в спринті, і на стометрівці, у Формулі-1 і взагалі скрізь. Не забувайте: сьогодні Сонце, Меркурій та Марс разом у Діві, а це надпотужна комбінація зіркової трійці! Стартуйте сміливо!