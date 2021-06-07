Ненудний гороскоп на тиждень для всіх: Водолій лупцює стіну, в Близнюки чіпляються за край

Астрологічний і спортивний прогноз на другий тиждень літа-2021 для всіх знаків зодіаку. Зустрічайте нові виклики і футбольне Євро

Турнір з гольфу в США / Фото: Reuters

Новий тиждень – нові виклики. Буде не завжди просто, але, безумовно, цікаво. Тим більше 11 червня в Римі стартує довгоочікуване футбольне Євро-2020. Запасайтесь терпінням і улюбленими напоями, але не забувайте тримати себе в формі.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Відомі спортсмени: боксер Володимир Кличко, футболіст Серхіо Рамос і Роналдіньйо, шахіст Гаррі Каспаров

Роналдіньо / Фото: Getty Images

Тиждень дуже неоднозначний – немов сезон Манчестер Сіті. Начебто знову титул в Англії, але без перемоги в Лізі чемпіонів настрій вже не той. На горизонті фінансові проблеми, тому не витрачайте гроші на непотрібні речі. Повірте, одного "порше" в колекції цілком достатньо. А тут ще може подати сигнал здоров'я. Ніякої їжі на вулиці, холодних напоїв і куріння, інакше не бачити поки що слави Майкла Баффера. Бігайте і влаштуйте розтяжку своєму тілу.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Відомі спортсмени: фристайліст Олександр Абраменко, футболісти Девід Бекхем і Руслан Маліновський

Маліновський потрапив на обкладинку PES / Фото: Reuters

Це трудовий тиждень. Вам доведеться впертися рогами і гарувати, щоб домогтися бажаного успіху. Як, зчепивши ключки, хокеїсти збірної Канади виповзали з групи, щоб увірватися в п'ятий фінал чемпіонату світу за 6 розіграшів. Зате ви збережете мир і гармонію в сім'ї. Головне, не намагайтеся нав'язати свою думку, якщо ви більше за Надаля, а рідні – за Федерера. Будьте обережні в інвестиціях, а медитація і йога допоможуть зберегти здоров'я.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Відомі спортсмени: лучник Віктор Рубан, многоборка Наталія Добринська, гімнаст Рустам Шаріпов, футболісти Стівен Джеррард і Сергій Ребров

Сергій Ребров/Фото fradi.hu

Ваш час сяяти! Нарешті ви можете отримати винагороду за свою важку працю. Он зараз скільки на допінгу ловлять! Дивишся, і вам якась запізніла медалька чемпіонату світу або Олімпіади прилетить. Або на пару з Ребровим поміняєте Будапешт на більш теплі краї. Тим паче ділові поїздки будуть продуктивними. Батьки можуть пишатися дітьми. Не думаєте, що ростите майбутнього чемпіона? А коли буде час, запишіться в школу альпінізму і піднімайтеся вгору.

РАК. 22 червня – 22 липня

Відомі спортсмени: боксери Майк Тайсон і Віталій Кличко, футболісти Ліонель Мессі і Зінедін Зідан, плавець Майкл Фелпс

Ви будете бачити позитивні зміни в своєму житті, але не обійдеться і без ускладнень. А як ви хотіли? Вигідний контракт не завжди передбачає службову квартиру і машину, та й візами для всієї вашої сім'ї і собачки доведеться перейматися самому. Але це буде корисний урок. А тверезий і аналітичний підхід допоможе подолати численні перешкоди. Також ви зможете досягти своєї мети у фітнесі і кросфіті.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Відомі спортсмени: тенісист Роджер Федерер, плавчиня Яна Клочкова, гімнастки Ганна Безсонова та Лілія Подкопаєва

Спортсменка Яна Клочкова / Фото: instagram.com/yana_klochkova

Визначте правильно пріоритети, що забезпечить вам прогрес. Подивіться, як берегли сили на чемпіонаті світу хокеїсти Канади: не виклалися в групі – і рвонули в плей-оф. Але уникнути всіх проблем все одно не вдасться. Перегляньте старі методи підготовки, може, це ваше. Відновіть забуті зв'язки і перевірені стратегії. Не хочете повернутися до колишнього тренера? Але не перевантажуйтеся, обмежтеся плаванням і велопрогулянками.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Відомі спортсмени: тенісисти Андрій Медведєв і Еліна Світоліна, шаблістка Ольга Харлан, біатлоністка Юлія Джима

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Можете видихнути! Зірки приготували вам продуктивний тиждень, повний кохання. Не увесь же час кудись летіти, щось штовхати, когось бити або стріляти. Пора будувати гармонію у стосунках. У середині тижня рушайте в коротку поїздку, яка може принести дивовижні романтичні переживання. Спробуйте рафтинг. Але можуть виникнути і нагальні питання в кар'єрі, адже сезон у розпалі! Але це не перешкода для прогулянок на конях.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Відомі спортсмени: футболісти Андрій Шевченко та Пеле, тенісистка Серена Вільямс, гірськолижниця Ліндсі Вонн

В тренді Скандал через нову форму збірної України: Маркевич гостро відповів Росії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Позитивні зміни вже на порозі! Тиждень може вийти дуже продуктивний. Як у Андрія Шевченка, який на фініші підготовки до Євро-2020, і потрібно встигнути зробити останні штрихи. На горизонті видніє і можливість інвестувати в нові проєкти. А чому б не стати акціонером нового клубу? Або проспонсорувати чиюсь автобіографію. Он, книга того самого Шевченка розлітається як гарячі пиріжки. А на дозвіллі бігайте з друзями в футбол.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Відомі спортсмени: фігуристка Оксана Баюл, футболісти Олег Блохін, Дієго Марадона і Луїш Фігу

Фото: REUTERS/Enrique Marcarian

Глибоке почуття гумору і нестримний ентузіазм зроблять вас популярним. Як шалений натиск, філігранна техніка і вроджена чарівність додали Марті Костюк не одну тисячу шанувальників не тільки серед глядачів на кортах "Ролан Гарроса", а й за межами Парижа. На цьому тижні вас виручить правильна оцінка будь-якої ситуації. І не дозволяйте гніву і сваркам затьмарювати вам розум. Це наблизить поразку. Провітріть мізки на байку або в тріатлоні.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Відомі спортсмени: жердинник Сергій Бубка, футболіст Олександр Зінченко, стрибунка у висоту Юлія Левченко

Сергій Бубка / Фото: Facebook

Гряде новий етап у вашому житті. І він може бути прекрасним. Що зараз дуже треба капітану збірної України Зінченку після програного фіналу Ліги чемпіонів і напередодні Євро-2020. Зірки можуть зробити вас агресивним. Але як ще боротися за звання №1 в старенькій Європі? Такий настрій допоможе вам повернути все на свою користь. Гарний час і для сім'ї, тим паче, що гравець МанСіті скоро стане татом. Можете взяти участь і в перегонах на гідроциклах.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Відомі спортсмени: гімнастка Ірина Дерюгіна, баскетболіст Леброн Джеймс, боксери Мохаммед Алі та Олександр Усик

Іріша Блохіна та Ірина Дерюгіна / Фото: Instagram

Особливості, над якими раніше сміялися, можуть стати вашою фішкою і дати переваги на цьому тижні. Наприклад, стільки років соромилися свого зросту, сутулячись в компанії, а в вас живе новий Джордан. Скажіть ні комплексам! Ви не повірите, але навіть найбільш стрункі гімнастки вважають себе товстими. Відкиньте сумніви, і можете опинитися центральною фігурою в суспільстві. Хоча поведінка рідних може засмутити. Але зберігайте спокій, продовжуйте медитації і спробуйте серфінг.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Відомі спортсмени: боксер Василь Ломаченко, баскетболіст Майкл Джордан, футболіст Кріштіану Роналду, хокеїст Вейн Грецкі

Скотті Піппен і Майкл Джордан / Фото: Reuters

Тиждень може стати для вас приємним, як чек на без малого півтора мільйона євро за перемогу на "Ролан Гаррос". Але не в якому разі не сперечайтеся з жінкою на роботі, навіть якщо вона суддя, і ви не згодні з жовтою карткою. Краще провітритися під час поїздки за місто і приділити час дітям. Якраз пора. А сімейні посиденьки зроблять ваш тиждень більш захоплюючим. Особливо за переглядом перших матчів Євро. З навантажень зупиніться на сквоші або бадмінтоні.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Відомі спортсмени: шахіст Боббі Фішер, гірськолижник Марсель Гіршер, баскетболіст Шакіл О'Ніл, боксер Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Тримайтеся! Вас завалять роботою, а потім ще й нагородять новими обов'язками, щоб не було хвилинки навіть на тайм-аут. Немов тренер невеликої команди став одночасно селекціонером, адміністратором і масажистом. А там і водій автобуса вирішить звільнятися... Витрати будуть більші, ніж економія. Але погасіть у собі агресію і вирішуйте проблеми спокійно. Вечірка підніме настрій, а гольф може стати розрадою і місцем відпочинку.