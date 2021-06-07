Ненудний гороскоп на тиждень для всіх: Водолій лупцює стіну, в Близнюки чіпляються за край

Новий тиждень – нові виклики. Буде не завжди просто, але, безумовно, цікаво. Тим більше 11 червня в Римі стартує довгоочікуване футбольне Євро-2020. Запасайтесь терпінням і улюбленими напоями, але не забувайте тримати себе в формі.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Відомі спортсмени: боксер Володимир Кличко, футболіст Серхіо Рамос і Роналдіньйо, шахіст Гаррі Каспаров
Тиждень дуже неоднозначний – немов сезон Манчестер Сіті. Начебто знову титул в Англії, але без перемоги в Лізі чемпіонів настрій вже не той. На горизонті фінансові проблеми, тому не витрачайте гроші на непотрібні речі. Повірте, одного "порше" в колекції цілком достатньо. А тут ще може подати сигнал здоров'я. Ніякої їжі на вулиці, холодних напоїв і куріння, інакше не бачити поки що слави Майкла Баффера. Бігайте і влаштуйте розтяжку своєму тілу.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Відомі спортсмени: фристайліст Олександр Абраменко, футболісти Девід Бекхем і Руслан Маліновський
Це трудовий тиждень. Вам доведеться впертися рогами і гарувати, щоб домогтися бажаного успіху. Як, зчепивши ключки, хокеїсти збірної Канади виповзали з групи, щоб увірватися в п'ятий фінал чемпіонату світу за 6 розіграшів. Зате ви збережете мир і гармонію в сім'ї. Головне, не намагайтеся нав'язати свою думку, якщо ви більше за Надаля, а рідні – за Федерера. Будьте обережні в інвестиціях, а медитація і йога допоможуть зберегти здоров'я.
БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня
Відомі спортсмени: лучник Віктор Рубан, многоборка Наталія Добринська, гімнаст Рустам Шаріпов, футболісти Стівен Джеррард і Сергій Ребров
Ваш час сяяти! Нарешті ви можете отримати винагороду за свою важку працю. Он зараз скільки на допінгу ловлять! Дивишся, і вам якась запізніла медалька чемпіонату світу або Олімпіади прилетить. Або на пару з Ребровим поміняєте Будапешт на більш теплі краї. Тим паче ділові поїздки будуть продуктивними. Батьки можуть пишатися дітьми. Не думаєте, що ростите майбутнього чемпіона? А коли буде час, запишіться в школу альпінізму і піднімайтеся вгору.
РАК. 22 червня – 22 липня
Відомі спортсмени: боксери Майк Тайсон і Віталій Кличко, футболісти Ліонель Мессі і Зінедін Зідан, плавець Майкл Фелпс
Ви будете бачити позитивні зміни в своєму житті, але не обійдеться і без ускладнень. А як ви хотіли? Вигідний контракт не завжди передбачає службову квартиру і машину, та й візами для всієї вашої сім'ї і собачки доведеться перейматися самому. Але це буде корисний урок. А тверезий і аналітичний підхід допоможе подолати численні перешкоди. Також ви зможете досягти своєї мети у фітнесі і кросфіті.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Відомі спортсмени: тенісист Роджер Федерер, плавчиня Яна Клочкова, гімнастки Ганна Безсонова та Лілія Подкопаєва
Визначте правильно пріоритети, що забезпечить вам прогрес. Подивіться, як берегли сили на чемпіонаті світу хокеїсти Канади: не виклалися в групі – і рвонули в плей-оф. Але уникнути всіх проблем все одно не вдасться. Перегляньте старі методи підготовки, може, це ваше. Відновіть забуті зв'язки і перевірені стратегії. Не хочете повернутися до колишнього тренера? Але не перевантажуйтеся, обмежтеся плаванням і велопрогулянками.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Відомі спортсмени: тенісисти Андрій Медведєв і Еліна Світоліна, шаблістка Ольга Харлан, біатлоністка Юлія Джима
Можете видихнути! Зірки приготували вам продуктивний тиждень, повний кохання. Не увесь же час кудись летіти, щось штовхати, когось бити або стріляти. Пора будувати гармонію у стосунках. У середині тижня рушайте в коротку поїздку, яка може принести дивовижні романтичні переживання. Спробуйте рафтинг. Але можуть виникнути і нагальні питання в кар'єрі, адже сезон у розпалі! Але це не перешкода для прогулянок на конях.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Відомі спортсмени: футболісти Андрій Шевченко та Пеле, тенісистка Серена Вільямс, гірськолижниця Ліндсі Вонн
Позитивні зміни вже на порозі! Тиждень може вийти дуже продуктивний. Як у Андрія Шевченка, який на фініші підготовки до Євро-2020, і потрібно встигнути зробити останні штрихи. На горизонті видніє і можливість інвестувати в нові проєкти. А чому б не стати акціонером нового клубу? Або проспонсорувати чиюсь автобіографію. Он, книга того самого Шевченка розлітається як гарячі пиріжки. А на дозвіллі бігайте з друзями в футбол.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Відомі спортсмени: фігуристка Оксана Баюл, футболісти Олег Блохін, Дієго Марадона і Луїш Фігу
Глибоке почуття гумору і нестримний ентузіазм зроблять вас популярним. Як шалений натиск, філігранна техніка і вроджена чарівність додали Марті Костюк не одну тисячу шанувальників не тільки серед глядачів на кортах "Ролан Гарроса", а й за межами Парижа. На цьому тижні вас виручить правильна оцінка будь-якої ситуації. І не дозволяйте гніву і сваркам затьмарювати вам розум. Це наблизить поразку. Провітріть мізки на байку або в тріатлоні.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Відомі спортсмени: жердинник Сергій Бубка, футболіст Олександр Зінченко, стрибунка у висоту Юлія Левченко
Гряде новий етап у вашому житті. І він може бути прекрасним. Що зараз дуже треба капітану збірної України Зінченку після програного фіналу Ліги чемпіонів і напередодні Євро-2020. Зірки можуть зробити вас агресивним. Але як ще боротися за звання №1 в старенькій Європі? Такий настрій допоможе вам повернути все на свою користь. Гарний час і для сім'ї, тим паче, що гравець МанСіті скоро стане татом. Можете взяти участь і в перегонах на гідроциклах.
КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня
Відомі спортсмени: гімнастка Ірина Дерюгіна, баскетболіст Леброн Джеймс, боксери Мохаммед Алі та Олександр Усик
Особливості, над якими раніше сміялися, можуть стати вашою фішкою і дати переваги на цьому тижні. Наприклад, стільки років соромилися свого зросту, сутулячись в компанії, а в вас живе новий Джордан. Скажіть ні комплексам! Ви не повірите, але навіть найбільш стрункі гімнастки вважають себе товстими. Відкиньте сумніви, і можете опинитися центральною фігурою в суспільстві. Хоча поведінка рідних може засмутити. Але зберігайте спокій, продовжуйте медитації і спробуйте серфінг.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Відомі спортсмени: боксер Василь Ломаченко, баскетболіст Майкл Джордан, футболіст Кріштіану Роналду, хокеїст Вейн Грецкі
Тиждень може стати для вас приємним, як чек на без малого півтора мільйона євро за перемогу на "Ролан Гаррос". Але не в якому разі не сперечайтеся з жінкою на роботі, навіть якщо вона суддя, і ви не згодні з жовтою карткою. Краще провітритися під час поїздки за місто і приділити час дітям. Якраз пора. А сімейні посиденьки зроблять ваш тиждень більш захоплюючим. Особливо за переглядом перших матчів Євро. З навантажень зупиніться на сквоші або бадмінтоні.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Відомі спортсмени: шахіст Боббі Фішер, гірськолижник Марсель Гіршер, баскетболіст Шакіл О'Ніл, боксер Флойд Мейвезер
Тримайтеся! Вас завалять роботою, а потім ще й нагородять новими обов'язками, щоб не було хвилинки навіть на тайм-аут. Немов тренер невеликої команди став одночасно селекціонером, адміністратором і масажистом. А там і водій автобуса вирішить звільнятися... Витрати будуть більші, ніж економія. Але погасіть у собі агресію і вирішуйте проблеми спокійно. Вечірка підніме настрій, а гольф може стати розрадою і місцем відпочинку.