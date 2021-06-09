Ненудний гороскоп на 9 червня: Овни заплатять кольорами, а Скорпіонам допоможе цигун

Астрологічний і спортивний прогноз на середу, 9 червня, для всіх знаків зодіаку. Використовуйте всі можливості та не відсувайте родину на другий план

Бейсбольний стадіон в Сан-Франциско / Фото: Reuters

Середина тижня дасть привід для роздумів. Багато хто прагнутиме опинитися в центрі уваги. Але навіть якщо цього не станеться сьогодні, продовжуйте працювати і рухатися вперед. Ну і тримайте себе в формі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Ось воно – просвітлення! Нарешті усвідомили, що за зборами, підготовкою і змаганнями забули про сім'ю. Дорвалися до роботи після пандемії і не могли зупинитися. І щоб повернути прихильність рідних, тепер доведеться постаратися: будьте готові відкрити гаманець і сплатити за ресторан, кіно, шопінг, а також пейнтбол, катання на катері та ролики.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Роль сірої мишки не для вас. Сьогодні Тельцям потрібні, овації, софіти, заздрісні погляди суперників і свята з нагоди перемоги. Підсвідомо ви будете робити все, щоб вас помітили. І приділіть багато уваги своїй зовнішності. Але перед новою зачіскою сходіть на плавання, де спалите масу калорій. І ввечері вами зацікавиться багато хто.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

І чемпіонам буває ні з ким розділити свою славу. То немає часу, поки будуєш кар'єру, то боїшся, що полюють за грошима. Сьогодні ви будете почуватися самотнім і непотрібним. Потрібна людина, яка утихомирить ваш неспокійний розум. Медитація і йога допоможуть вам заспокоїтися і, можливо, нарешті знайти своє кохання.

РАК. 22 червня – 22 липня

Все життя – боротьба, і це вам підтвердять дзюдоїсти, які саме з'їхалися до Угорщини і борються за світову корону. Але саме ви сьогодні досягнете успіху на новій царині та наповнитеся енергією успіху. Це найкращий час для зустрічей з друзями і рідними. І робіть це на свіжому повітрі – з бадмінтоном, фрісбі й навіть бігом у мішках.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Ви вирішили, що пора надати будинку нового вигляду, влаштувавши невеликий ремонт або хоча б прикрасивши атмосферними речами. Звичайно, до шикарної резиденції Федерера з краєвидом на Цюрихське озеро і Альпи буде далеко, але і ви вкладаєте не 80 млн доларів, а робите шедевр з відходів. А заняття гімнастикою допоможуть дістатися найвіддаленіших куточків.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Ви обов'язково досягнете успіху в справах. Сміливо починайте бізнес у чужій країні. Подивіться, як поперло в США Бекхему, вже і свій клуб, і виноробня. Та й Абрамович не сильно прагне залишити Лондон. А щоб підвищити самооцінку, попрацюйте над зовнішністю: сходіть у тренажерку або на сайклінг, а доповніть вечір сауною і масажем.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Діставайте із шафи ваш найбільш діловий костюм. Зустрічі та переговори заповнять середу. Що ви задумали цього разу? Свою академію чи схиляєтеся до велокоманди напередодні Тур де Франс? Можна і нашу нову зірку Падуна покликати. Проте всі зустрічі обіцяють вам вигоду. Ви відчуєте душевну свободу. Беріть і самі велосипед – і вперед.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Немає болю – немає успіху. Пам'ятайте це, поки будете запускати новий проєкт. Дорога до перемоги не буває гладенькою. На вашому шляху будуть перешкоди і ями з водою, як е стипльчезі. А може, і ще що крутіше. Ви нехтуєте особистим життям, щоб виправдати очікування на роботі? Але ви самі поставили планку так високо. Пілатес або цигун допоможуть відновити рівновагу.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Ви будете збентежені. Склад на Євро далекий від ідеалу, ігрові зв'язки невідпрацьовані як слід, а до чемпіонату залишилися лічені дні. На це добрі самаритяни можуть дати непрошену, але несподівано цінну пораду. Візьміть до уваги цей натяк і можете опинитися у виграші. А тренування з боксу допоможе викинути зайвий адреналін.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Чудовий день, щоб знову замахнутися на вищу освіту. Або навіть другу. Спортивна кар'єра недовговічна, а буває, що переривається дуже різко і болісно. А стати тренером хоче і може не кожен. Не в "тітушки" ж іти. Для заробітку у вас сьогодні буде море можливостей. А вільний час проведіть під вітрилом, якщо не пробували.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Коротких шляхів до успіху немає. Ви це дуже добре знаєте і багато працюєте, щоб отримати бажане. Як не один десяток років гарували на футбольних полях португальці, щоб у 2016-му сенсаційно виграти Євро. Колеги і сім'я оцінять ваші трофеї, хоча, можливо, доведеться піти на ризик. А можете ще ризикнути в гірському велосипеді або кайтсерфінгу.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Ракетки і м'ячі відкинуті вбік, а увага прикута до протилежної статі. І нехай "Ролан Гаррос"... тобто весь світ, почекає. Побудьте з коханими. Влаштуйте прогулянку на конях або на байдарці. Або спитайте про заповітне людину, якою таємно захоплювалися. Може, в Україні з'явитися ще більш красива і успішна пара, ніж Седан і Зінченко.