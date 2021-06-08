Ненудний гороскоп на 8 червня: Рак – король вечірки, а Лев риє басейн для розминки

Астрологічний і спортивний прогноз на вівторок, 8 червня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні ваші бажання спробують взяти верх над розумом

Бейсбольний матч в Каліфорнії / Фото: Reuters

Робочий тиждень тільки набирає обертів, але багатьох буде тягнути на шопінг, в подорожі або на вечірку з друзями – подалі від задушливих офісів і роботи. Подивимося, хто переможе в цій боротьбі. І не забувайте тримати себе в формі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Немає вибору – погано, але і занадто великий вибір поставить вас в глухий кут. Вам запропонують занадто багато варіантів зміни роботи, немов всі європейські гранди разом влаштували облогу Кілліана Мбаппе і звуть його до себе. Не женіться тільки за монетою, врахуйте довгострокові перспективи. Вечір вимагає романтики. А форму підтримає кікбоксинг або боротьба.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Пора по магазинах! Вівторок – ваш день шопінгу. Є шанс купити щось довговічне – кросівки для бігу або фітнесу, нові гантелі або вишиванку збірної України з футболу, за якою полює вже півкраїни. Також у вас виникне непереборне бажання зробити свій будинок стильним і яскравим. Зберегти тіло в тонусі допоможуть ролики або велосипед.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Стійкість і дисципліна принесуть успіх у будь-якій роботі, за яку візьметесь сьогодні. Ви сповнені ентузіазму, як Чісора на зважуваннях. І хочете закрити всі хвости, щоб потім повною мірою насолодитися матчами футбольного Євро. І не тільки грою України. Але не перестарайтеся з "вболіванням": потрібно піклуватися про здоров'я. Пілатес вам в цьому допоможе.

РАК. 22 червня – 22 липня

У компанії з'явиться новий знайомий, і він зробить цей день. Ви будете розважатися або влаштуєте вечірку з друзями. Немов разом з хокеїстами збірної Канади в неділю виграли чемпіонат світу, повернулися додому і святкуєте на всю котушку. Хоча у вас в офісі буде переважати напруга. Хочете веселощів і навантаження – танцюйте і скакайте до упаду.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Емоції замкніть на ключ. Вони тягнуть вас до поразки. Ви зможете досягти успіху у всіх сферах лише завдяки зібраності і бажанням змін. Зробіть в домі невеликий ремонт. Влаштуйте кінотеатр з прицілом на Євро і Олімпіаду. А може пора вирити басейн? Щоб і Тайгер Вудс, і Макгрегор обзавідовалісь. А потім – вперед, грати в волейбол!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Ви сьогодні вкрай емоційні, як Марта Костюк, яка плакала, залишаючи арену, після вильоту з "Ролан Гаррос". І ці емоції здорово вплинуть на вашу поведінку і, ймовірно, приведуть до витрат. Що не дивно, адже шопінг прекрасно допомагає впоратися зі стресом, як і прогулянка на яхті в компанії рідних. Можливо, зі стрибками у воду.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Теплі літні вечори – час для нового роману. А чим ви гірші ловеласа Неймара, якому приписують романи з десятками відомих красою Північної і Південної Америки? Загалом, ви будете насолоджуватися спілкуванням з коханою людиною, що зарядить вас енергією і наповнить романтикою. Справ буде багато, але знайдіть час на плавання або теніс.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Ви готові натягнути треккинговую взуття і влаштувати пригода подалі від будинку. Затяжний похід в гори або скандинавська ходьба, можливо, з ночівлею на природі припадуть вам до смаку. Якщо ж застрягли на роботі, то ваш рівень інтелекту заслужить найвищої оцінки, а ви опинитеся в центрі уваги, як форма збірної України.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Невідомо, який вас укусив жук, але валізи вже зібрані, і ви готуєтеся подорожувати. Якщо не хочете летіти на Євро або Кубок Америки, то в Угорщині проходить чемпіонат світу з дзюдо, а по – Франції стріляють по мішенях, що рухаються. Варто було б щось з цього освоїти сьогодні. А вечір присвятити рідним, про які ви надмірно дбаєте.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сонце яскраво освітить ваш день! Ви будете грати ключову роль в своїй команді – підносити снаряди, набирати очки і працювати в захисті. Тренер ... тобто, ваш начальник буде задоволений. А похвала підвищить вашу самооцінку. До такої міри, що ви будете готові пробігти марафон. Але можете обмежитися і його чвертю, а вечір провести в спокої.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Можливо, комусь іншому і складно втілити мрії в реальність, але тільки не вам. Як і Кріштіану Роналду, який бачить мету і не бачить перешкод, хоч іноді вони і уповільнюють його. Все-таки португалець їде на Євро захищати титул. Сьогодні ви навчитеся бачити більш яскраву сторону життя і зберігати внутрішній спокій. Час для йоги і стретчинга.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Замріть до полудня: ніяких ризиків, пов'язаних зі ставками, фондовим ринком і азартними іграми! Навіть якщо дуже хочеться раніше поставити на Кліпперс або скачати партію-другу в покерок. Ось після обіду світить прибуток. А робота принесе задоволення, як кайфує за шахівницею чемпіон світу з Норвегії Карлсен. Вам варто освоїти керлінг.