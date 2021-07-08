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Ненудний гороскоп на 8 липня: день засяє безстрашністю Козорогів і цілеспрямованістю Стрільців

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
8 липня, 07:43
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Астрологічний і спортивний прогноз на четвер, 8 липня, для всіх знаків зодіаку. Новий день жаркого літа подарує нам багато вражень і впевненість, що сьогодні вдалий день для всіх
Гороскоп на сьогодні, 8 липня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 8 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Півфінали на Євро-2020 не принесли особливих сюрпризів, крім одного. А чому там немає української збірної?! Мине небагато часу, і вже через три роки буде ще одне сходження до європейського подіуму. Ми вже близько, час покаже!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні ви зосереджені на соціальних і внутрішніх проблемах. Ваше захоплення пошуками додаткового доходу не завадить розглянути варіант зайнятися йогою. Адже гнучкість, і не тільки фінансова, ще нікому не заважала.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогодні зірки радять вам бути спокійним і стриманим. Півфінал Євро вже позаду, тому пристрасті по футболу почекають до фіналу. У діловій сфері все пройде гладко, день буде вдалим.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Сьогодні футболу по телевізору немає, а нудні серіали – це не для вас! Тому ввечері вам захочеться зайнятися чимось дійсно важливим, що ще з середини червня відкладали у "довгий ящик".

РАК. 22 червня – 22 липня

Клопоти минулих днів і робота втомили. Відпочинок в лоджії або на балконі після пробіжки парком підуть на користь. На роботі можна розповісти про актуальність і важливість того, чим ви сьогодні зайняті поза її стінами.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні вам не доведеться виплутуватися зі складної ситуації – ви просто в неї не попадете! Ви і без телескопа знаєте, що зірки впливають на долю людини, і те, що вони до вас прихильні.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні саме час вибрати точне місце на карті, де ви відпочиватимете, креми для засмаги, рушники, і спробувати пригадати, куди подівся закордонний паспорт. Поки домашні будуть зайняті його пошуками, насолоджуйтеся творчістю.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні Терезам захочеться помилуватися чимось прекрасним. Наприклад, поспостерігати за сніжинками в польоті. А за їх відсутності в таку спеку прибрати в квартирі і подивитися, що з цього вийде!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні день для Скорпіонів вдалий, корисний для поглинання духовної їжі. Але не захоплюйтеся! Настав час подбати й про тілесне – аеробіка. Плюс сезон ягід ув розпалі.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні у зірок настрій подарувати вам нові відносини, нові пригоди і щасливі години нового спілкування. Як і нові цілі і те чудове, що має статися скоро. Одним словом, сьогодні – новий старт!

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Що сьогодні дійсно зробить вас безстрашним, так це ваша рішучість. Навіть на пропозицію стрибнути з парашутом в якості бонусу ви безстрашно відповісте рішучою відмовою. До ночі вас рішуче буде хилити в сон. Не чиніть опір.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні вам конфлікт самим з собою не загрожує. Вам буде комфортно провести цей день у колі близьких і рідних. Сьогодні ніхто не відчує на собі важку ходу ваших диктаторських нахилів з телевізійним пультом у руках, адже сьогодні Євро-2020 відпочиває. Віддайте пульт без опору.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні обережність вам не завадить. Спроби загрузнути в чужих проблемах відступлять перед вашою спокійною і чуйною відмовою. Все складеться на краще само собою, і ви це знаєте.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Середа, 7 липня
2:1
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