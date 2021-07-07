Ненудний гороскоп на 7 липня: Близнюки сьогодні в безпечному середовищі, а Риби слухають шепіт зірок

Астрологічний і спортивний прогноз на середу, 7 липня, для всіх знаків зодіаку. Новий день подарує всім нам можливість ще пошуміти допізна на радість сусідам: півфінал на Євро-2020!

Гороскоп на сьогодні, 7 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Серед багатьох достоїнств нашої команди, до багатьох прийде розуміння її унікальної особливості на нинішньому Євро. Збірна України одна за одною відправляла своїх суперників по раунду плей-офф по домівках. Так, шведів, – додивитися турнір по телевізору в затишній обстановці, а англійців – попітніти в півфіналі на Уемблі в Лондоні!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні, як завжди, ваші слова не розходяться з ділом. Хіба тільки трохи, але все одно в межах пішої доступності. Можливо, сьогодні вам знадобиться вогнепальна зброя. І тоді в тирі ви виб'єте всі десятки з десятків мішеней.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Ймовірно, сьогодні вам сподобається займатися психоаналізом ваших численних друзів. Допоможе ваша здатність відповідати на кожне питання питанням і ті експромти, які придумаєте по ходу.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні ви згадайте, що вам не часто доводилося брати участь в Олімпійських іграх. Якщо чесно – то ніколи. Ваші спортивні пристрасті поки що не є олімпійськими видами. Сьогодні вам не загрожує ні параноя, ні гра в більярд на гроші. Сьогодні вам взагалі нічого не загрожує – все буде добре.

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні у вас відкриються навіть вам невідомі раніше таланти. Цей день несприятливий для занять спортом високих досягнень, сприятливий для крутої релаксації.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні ви з подивом довідаєтеся, що Чингіз-Хан за знаком зодіаку теж був Лев. Зірки погрожують, що сьогодні вам бути прикладом для інших у викладі філософських концепцій. Думки будуть то на пляжі, то там, де вони є зазвичай.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні день для вас не депресивний, але все одно тягне до холодильника. Корисні невеликі фізичні навантаження, наприклад, пробіжка в невисокому темпі або настільний теніс.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні ви витончені і елегантні. Зірки говорять, що спортивна складова дня позитивна. Ваші коливання – дивитися телевізор або тягати гантелі, – підуть вам на користь.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні з обережністю підходите до комп'ютера. Протягом дня корисно зайнятися метанням себе в басейн з подальшим плаванням. Переконайтеся, чи є вода в його чаші!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні, в 187-й день за Григоріанським календарем – ніяких авантюр! Краще займіться розвагами зі своєю сім'єю. Це загрожує переїданням, але так ви зробите ще один впевнений крок на шляху до боксерського клубу. Залишиться тільки знайти грушу, але це вже восени: для них липень не сезон.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Ви працелюбні і наполегливі. Сьогодні ви здатні невтомно розповідати, що більшість політиків теж Козероги. На заперечення, чи не тому наша країна в такому стані, ви знайдете вагомі контраргументи. Сперечатися потрібно не довго – сьогодні на Євро-2020 півфінал – не пропустіть!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні ваш девіз – веселощі! Ви можете пограти самі з собою в волейбол. Або в шахи – нічия в обох випадках гарантована. А це одне очко в залік!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Ви завжди любили зірки, і завжди уважні до їхніх порад. Вони на вас не ображаються, хоча прекрасно знають, що єдине сузір'я, яке ви в змозі знайти в нічному небі на сьогодні, це Ведмедиця. Велика або Мала – вам все одно.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: