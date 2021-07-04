Ненудний гороскоп на 4 липня: день веселощів для Стрільців і відкриттів для Раків

Астрологічний і спортивний прогноз на неділю, 4 липня, для всіх знаків зодіаку. Емоції від Євро-2020 гарячі як нинішнє літо. І вони не охолонуть навіть після фіналу на Уемблі

Гороскоп на сьогодні, 4 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Враження від вчорашньої гри нашої збірної в Вічному місті ще свіжі. А ось прогноз на день сьогоднішній:

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Ваша витончена стрижка – як ідеально підстрижений газон на стадіонах Євро-2020. Сьогодні вона справить приємне враження на сусідів. Доповнить ваш образ колоритні міркування про те, що ви теж могли б брати участь у Євро-2020. На лавці для запасних.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Ви знаєте, що нині у вас настає час успіхів, матеріальних здобутків, а також стрімкого зростання авторитету на роботі. Вас порадують ранкові недільні роздуми про те, що спочатку ви працювали на авторитет, а ось тепер нехай авторитет попрацює за вас.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні, як і завжди, атмосфера у вашому будинку не буде особливо напруженою. Вам не потрібно на роботу – сьогодні неділя. Як м'яч на футбольному полі, сонце опівдні перебереться на іншу половину дня, а ви відчуєте себе людиною, що цілком виспалася і відпочила.

РАК. 22 червня – 22 липня

Час використовувати момент максимально ефективно. Ви зробите відкриття, чому нинішнє Євро на рідкість результативне! Адже ясно, що пропустивши гол, команда починає з центру поля, а так на півполя ближче до воріт суперника!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Ваша кар'єра процвітає, і це дає надію. Сьогодні не час для витрат. Гроші знадобляться дуже скоро, адже дуже скоро у вас зав'яжуться нові відносини на міцному фундаменті. Інше не важливо.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Ваші нововведення в футбольні правила будуть високо оцінені вашими товаришами по чарці. І зараз відправлені в УЄФА електронною поштою. Але не слід покладатися на швидкість реакції від євро-бюрократів і очікувати швидкого запрошення в їх женевський офіс.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні зірки не схвалять угоду. А у вас і так є безліч ідей. Від зміни освітлення в спальні, до перенесення туди телевізора: Євро-2020 триває!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні Скорпіонам потрібно побалувати себе. Буде непогано, якщо відтепер це стане для вас щоденною практикою.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні ні вам, ні вашому партнерові не буде нудно ні на мить. Ви проявите непохитну суворість, і веселий настрій не покине вас до вечора. А там і третій тайм веселощів з високою ймовірністю компенсованого часу на нічні посиденьки.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Будьте поблажливі до супутника життя! Як швейцарці в серії пенальті 1/8 фіналу на Євро, він теж може не потрапити в десятку. Або в дев'ятку. Або взагалі пробити повз.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Завдяки здоровому глузду, ви уникнете складної ситуації. Вона, як та невдала передача під пресингом, буде дуже і дуже недоречною. Але все обійдеться!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні вам попити б водички вдома. Так ви застрахуєте себе від неприємних сюрпризів у компанії ваших сумнівних приятелів.

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій .

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: