Ненудний гороскоп на 30 травня: Козерогам потрібен ризик і йога, а Раку – пристрасть і велосипед

Астрологічний і спортивний прогноз на неділю, 30 травня, для всіх знаків зодіаку. На великий виграш сьогодні розраховувати не варто, але маленькі перемоги будуть обов'язково

Вболівальники на стадіоні "Нешнелс-парк" / Фото: Reuters

Гей, сьогодні – неділя! Намагайтеся більше відпочивати і менше думати про справи, оскільки ретроградний Меркурій все одно буде намагатися сплутати карти деяким знакам. Незважаючи на дощі, вибирайтеся на природу, робіть коханим сюрпризи і тримайте себе в формі. Ну і стежте за "Ролан Гаррос", який сьогодні стартує в Парижі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Вихідний ще не привід відмовитися від тренувань. Будь-який топовий спортсмен вам розповість, як він гарував в юності і працював, коли інші йшли відпочивати. Так ось сьогодні ви будете дуже заповзятливі й працелюбні, і не відступайте через повільний прогрес. Ваш час – попереду. А ось обіграти друзів в футбол або теніс можна вже сьогодні.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Грайте по-крупному! Вкладайте в свій бізнес, роботу і кар'єру все, що маєте. І тоді ви справите незабутнє враження не тільки на своїх партнерів і босів, а й на конкурентів. Уб'єте їх наповал, як Еліна Світоліна Гаеля Монфіса. Головне – не беріться за те, що вам явно не по силам. Не завантажуйте себе, і, можливо, пора взятися за гольф.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Починайте вже ділитися своїми почуттями і розкажіть сім'ї про фінансове становище. Ну зробили не на того ставочку – з ким не буває? Ви відразу ж відчуєте себе краще. Не дарма зірки люблять понити в соцмережах і ток-шоу. І ваш рівень енергії злетить. А рекорд НБА в 100 очок за матч здасться легким викликом. Вечір – час для коханих і прогулянок на воді.

РАК. 22 червня – 22 липня

Титули – титулами, а влаштування особистого життя ніхто не відміняв, щоб потім не спиватися на самоты, як старина Гаскойн. Сьогодні ви зосереджені на ваших коханих, навіть якщо в двері будуть ломитися агенти з вигідними контрактами. Якщо ж раптом виникнуть проблеми, проявите несподівану тверезість думки. А в спорті вас вистачити хіба що на велопрогулянку.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Тепер вже Левам потрібно захисне екіпірування. Може, навіть обладунки. Оскільки, в неділю ви весь час будете втрачати очікуване і стикаєтеся з несподіваними сюрпризами. Днем треба вистояти, як черговий претендент в перших раундах проти Альвареса. Може, сходіть в тренажерку. А ввечері на вас чекає нагорода і не зашкодить масаж.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Вам захочеться взяти долю під контроль. Ви вмієте бачити людей крізь стіну, яку вони зводять для захисту. І як хороший тренер, зберете перспективну команду, з якою можна будувати плани на успіх. Але попрацюйте над своєю презентацією. Тут вам би допомогла порада Федерера, адже цього хлопця люблять все. І придивіться до сквошу.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Побалуйте себе і влаштуйте пізній сніданок. Краще взагалі не думати про справи і не починати масштабних проектів, щоб уникнути плутанини в майбутньому. Але, звичайно, якщо ви вже пробилися в основну сітку "Ролан Гаррос", добровільно зачохлювати ракетку не варто. Просто утримайтеся від експериментів. І знайдіть час на басейн.

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СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сподіваюся, ви готові. Тому що можете зіткнутися з життєво важливим рішеннями в кар'єрі. Припустимо, Бостон пропонує вам контракт, але і Лейкерс закидає гачки, заманюючи нулями на чеку і шармом Леброна. Розгубилися? Довіртеся думці сім'ї та друзів. І намагайтеся не думати про погане. Побігайте в пейнтбол або влаштуйте гонки.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Не в твоїй природі гріти лаву запасних, але сьогодні прокинешся ледачим і розслабленим. Можливо, це втома від недавніх проектів. Не треба себе ламати, спробуй делегувати обов'язки – може ще хтось здатний закинути пару шайб на останній хвилині і переломити хід гри. Стретчинг допоможе тілу, а пляжний волейбол – розважить.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Для розвитку кар'єри і розширення бізнесу, вам, можливо, доведеться йти на ризик. У зв'язку з чим можете опинитися перед дилемою, як бідний Пеп Гвардіола. За його плечима три титули в Англії, але знову поразка в Лізі чемпіонів. Що ж потрібно міняти? У таких безвихідних ситуаціях довіртеся своїм інстинктам. А почути себе вам допоможе йога.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Ви завантажені роботою, як олімпійці напередодні Ігор. Але резерви дозволяють стати ще швидше, сильніше і вище і закрити свої хвости. І якщо почали проєкт, то вже не сходьте з дистанції, інакше прогресу не видно. Також дивіться за противниками, які норовлять ставити палки в колеса і пробивати шини. Вам варто було б зайнятися єдиноборствами.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні день маленької удачі. Виграти мільйони у національній лотереї або з одного удару укласти чемпіона UFC вам навряд чи світить, а ось отримати біту, лопату або пару лиж – цілком. Вам це все не потрібно? Але це ж краще, ніж нічого. Тим більше ніколи не знаєш, в якому стані будуть взимку дороги. А бейсбол або крикет доступний вже зараз.

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