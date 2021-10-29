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Ворскла --
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Колос --
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6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Ненудний гороскоп на 29 жовтня: ніяких заборон для Водоліїв та косяки можливостей для Козорогів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
29 жовтня, 07:53
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Астрологічний та спортивний прогноз на п'ятницю, 29 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 27 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 27 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятниця – найкращий і єдиний друг Робінзона на острові. Цієї п'ятниці всім нам більше радісних зустрічей, і багато нових хороших друзів! І ще: останній день робочого тижня дасть багато їжі для роздумів!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні до вас прийдуть деякі кумедні ідеї. Стережіться їхнього втілення в життя! В результаті ініціатива може бути марною, втрачений час не повернути, а сили відновляться лише надвечір.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогодні ви зосереджені на проєкті, реалізація якого цілком можлива. Багато товаришів по службі можуть подумати, що ви настільки недалекоглядні, що займаєтеся ним. Але ж вони не знають усього того, що відомо лише вам!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні ви напевно згадаєте, що маєте аналітичний розум і властивість миттєво адаптуватися до будь-якої ситуації. Не ваша біда, що цього не помічають ваші товариші по службі! Це їхня проблема.

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РАК. 22 червня – 22 липня

Результати вашого прагнення встигнути якнайбільше – цілком реальні. Ви отримаєте те, що хочете, завдяки вашій зосередженій рішучості. І запрошення до співпраці серйозних партнерів. Вийде успішний альянс. Майже клуб за інтересами. Сильний, як переможець Ліги чемпіонів із футболу. Або як її фіналіст.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Дочекалися! Леви, нині Місяць входить у ваш зодіакальний знак. Упускати сьогоднішні можливості не варто. У тому сенсі, що у вас і так все непогано, але найкраще ворог хорошого – доведено досвідом. Тому м'яч на центр поля!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогоднішня ваша діяльність із перервою на обід буде присвячена сім'ї. Увечері ваші рідні це оцінять. Особливо просто це буде зробити вашому супутникові в житті, адже сьогодні немає футбольних трансляцій української Прем'єр-ліги.

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ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Важливо прислухатися до себе! Ваш вагомий внутрішній голос неодноразово підбивав вас, але сьогодні не той випадок. Особливо успішною буде реалізація поради оновити інтер'єр вашого барлогу. Або квартири, якщо ви мешкаєте не в тайзі. Увечері ви почуєте хвалебні відгуки на повний голос. І знову від звичного мовника – внутрішнього.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Зірки радять сьогодні уважно придивитися до оточуючих. Серед людей, яких ви звикли і часом навіть не помічаєте, напевно виявляться ті, хто щиро симпатизує вам. Більше довіри до людей!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні корисно побалувати себе чимось незвичним. Наприклад, почитати книгу. Або сходити до театру. Не можна ж вічно цілитися в щось ординарне, якось їздити в закордонні відрядження або переводити в готівку валютні чеки пачками.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Використовуйте сьогоднішні можливості максимально. Ваша популярність піднесе їх косяками! І це все завдяки вашій старанності та щирості у спілкуванні з ворогами. Відтепер вони зрозуміють, що вони вам не рідні!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні день без заборон та сумнівів! Тільки вперед! Сьогодні ваш настрій на перемогу схожий на командний дух клубу, що пробився у фінал Кубка. М'яч у центральному колі. Навіть у разі невдачі ви все одно потішите вболівальників на трибунах суперника!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

"Гроші люблять тишу". А це ваші стихії – і гроші, і тиша сімейного затишку. Якщо чогось із цієї пари у вас сьогодні і не складеться, то вечір у сімейному колі вам гарантовано. Ви людина контактна, сім'я не залишить вас на самоті. Куди їм без вас!

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