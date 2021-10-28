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Ненудний гороскоп на 28 жовтня: Козерогів чекають проблеми на сьомому небі, а Овен зробить коштовну покупку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 жовтня, 07:43
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Астрологічний та спортивний прогноз на четвер, 28 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 27 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 27 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Останні дні літнього часу цього року не дадуть нудьгувати.

Усі люди різні, але всім нам властиві загальні риси характеру. Гороскоп допоможе розібратися, що відрізняє людей і що об'єднує нас усіх під зоряним небом.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні у Овнів висока ймовірність дорогої покупки, і водночас посиляться сумніви стосовно якості вашої роботи. У будь-якому випадку, турбота про ваше здоров'я дедалі актуальніша. Спортивні вправи навіть на найпримітивнішому рівні допоможуть вселити впевненість. Починайте зі швидкої прогулянки на свіжому повітрі, тротуар уздовж траси – поганий варіант!

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогодні корисно відключитись від вашої професійної діяльності на користь сімейного вогнища. Вечір вдасться на славу! А вранці – гімнастика та турнік.

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БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сприятливе враження, яке ви як завжди справляєте на оточуючих, сьогодні несподівано дасть вам додатковий бонус, як на роботі, так і в сімейному колі.

РАК. 22 червня – 22 липня

Багато обов'язків на роботі не дозволять вам розслабитись навіть надвечір. Ясний розум і творчий склад характеру з часом принесе фінансовий успіх. Сьогоднішній день – це ще одна цегла в побудові золотої стіни благополуччя для вас та вашої родини.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Хороший день розпочати реалізацію намічених раніше планів. Як і в багатьох видах спорту, у вас буде щонайменше три спроби старту. Найкраще реалізувати їх у першій половині дня. Після обіду на повний шлунок не варто підкорювати фінансові вершини.

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ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні ваші дії виглядатимуть навіть яскравіше, ніж їх презентація напередодні. Градус нахилу визначати вам. У спорті також буває так: на тренуваннях одне, а на Олімпійських іграх медаль. Або швидкий квиток додому.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Можливо, у вас з'явиться помилкове бажання поїхати на роботу велосипедом. А ви ж такі амбітні! І ви готові прихильно визнати свою особливу значущість на будь-якій ниві. Сьогодні ще раз добре подумайте, перш ніж вибрати засоби пересування та маршрут вранці, а потім – як дістатися додому надвечір.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні ваш світлий розум підкаже: а може бути багатим та знаменитим – це нудно та не комфортно? На вулиці та в метро не побачити ні спортсмена – автора рекордів високих досягнень, ні співака, ні мільярдера-політика. Всі вони поміщаються в телевізор, а там усім їм так тісно, як у маршрутці!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні належить показати всім хто в хаті господар! Перешкоди простіше обійти, ніж нариватися на їхнє підкорення. Від знання того, що найкоротший шлях – зовсім не пряма, ваше завдання прийти на фініш першим не зміниться. І там, як ведеться, прослухати оду переможцю!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Ви сьогодні будете на сьомому небі. Там у засідці вас чекає запаморочення від успіхів. Від падіння з висот врятує парашут вашого величезного життєвого досвіду та неабияка здатність знаходити вихід із найкрутішої ситуації.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні дивовижний день! До вас, можливо, прийде усвідомлення того, що ваша робота вам навіть подобається. А там скоро, вже на горизонті, та й вихідні! Незначні питання відійдуть на задній план. А серйозні – їх не варто піднімати! Не штанга ж у тренажерному залі, лежить, чекає на вас уже котрий місяць!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні день натхнення на подорожі у далекі краї. Але й удома непогано. Роздуми приведуть вас до важливого рішення залишитись на місці. Розкішним рішенням стане програма телебачення зі спортивними змаганнями.

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