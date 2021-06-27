Ненудний гороскоп на 27 червня. Близнятам згадається дитинство, Левам не заблукати б в океані

Астрологічний і спортивний прогноз на неділю, 27 червня, для всіх знаків зодіаку. 1/8 фіналу Євро дозволить багатьом філософствувати на тему, що м'яч, як не крути, круглий

Гороскоп на 27 июня для всех знаков зодиака

Сьогодні пари претендентів на вихід в одну четверту знову розійдуться по різних боках поля. Прозвучать гімни країн, а свисток арбітра дасть старт битві хлопців, які, судячи з усього, задумали щось недобре. Мабуть – те, щоб починати з центру поля у суперників увійшло в звичку.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні ви і раді б прислухатися до внутрішнього голосу, але він захрип. Спілкування доведеться залишити на завтра. Вчорашнє холодне пиво біля телевізора засмутило його тембр і глибину. Але не сумувати! Подібне лікується подібним: сьогодні ввечері теж два матчі на Євро.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Це тільки на перший погляд ви здастеся розважливими і практичними. Насправді ви емоційні і чутливі. А ваш здоровий глузд запорука того, що ви правильно розподілили недільний час і вам не знадобиться додатковий тайм для визначення пріоритетів на сьогодні.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Сьогодні вам захочеться розповісти про ваші мрії і плани. Згадається загублена в далекому дитинстві думка, що ви так і не отримали похвалу за свій інтелект, коли одного разу влізли в розмову дорослих і вказали пальчиком на екран телевізора, де м'яч і травичка.

РАК. 22 червня – 22 липня

Увечері близькі будуть обсипати вас турботою і піклуванням. А вдень робота – роботою.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогоднішній день для Левів комфортний і приємний. Корисна прогулянка під вітрилом. Не захоплюйтеся! Заплисти можна далеко, а гарантії того, що в центрі океану є інтернет-сигнал, немає! Пропущений перегляд двох матчів на Євро – важкий вантаж для вашої яхти!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні хороший день забути про роботу і розважити себе найдорожчою покупкою. Вечірній матч Нідерланди – Чехія на Євро, а потім, майже впритул Бельгія – Португалія, занурить вас у мрії. Про те, що добре б чемпіонати Європи проводити частіше!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Увечері ви можете відвідати художню галерею, історичний музей, або культурне місце біля телевізора.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні вам можна не надягати маску. Сьогодні ви відчуєте себе немов на вершині світу, адже підете на таємне побачення з коханою людиною. Життя дійсно прекрасне! Поверніться додому вчасно – сьогодні футбол на Євро!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрільцеві слід ґрунтовно охолонути, перш ніж зробити ставку. Один з поєдинків дасть несподіваний результат. Вам доведеться напружитися, щоб визначитися з рішенням.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козорогів чекає прекрасний день, повний сюрпризів. Ви відчуєте, що вас дуже цінують. На роботі у вас розслаблений день. Багато справ не буде. Їх взагалі не буде. Не перестарайтеся в байдикуванні, начальство напоготові!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні ви ввійдете в зону комфорту. Вечір стане для вас на диво романтичним. Замість 198-ї з гаком серії улюбленого серіалу ви подивіться по телеку матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Кохана людина навіть пояснить, що це машина часу перенесла вас назад, коли ви були на рік молодші.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Рибам не слід аж надто опікати кохану людину. Юпітер, який зовсім недавно керував вашим знаком, не покотився за горизонт. Він поруч. Ви ним зможете милуватися цілих чотири тайми поспіль, адже він на відстані витягнутої руки – на кушетці біля екрану.

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокації для фотосесій.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: