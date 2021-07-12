Ненудний гороскоп на 12 липня: Тельці в очікуванні нових захоплень, а у Терезів сьогодні безхмарний день

Астрологічний і спортивний прогноз на понеділок, 12 липня, для всіх знаків зодіаку. Новий день подарує всім нам нові можливості – добре б не втратити час!

Гороскоп на сьогодні, 12 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Вчорашній фінал Євро-2020 без нас засмутив небагатьох. Український уболівальник до такого вже звик. Футбольний м'яч, як і наша планета, не втомиться від свого вічного руху на полі і у Всесвіті.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні ви, як типовий Овен, будете неймовірно рішучі в досягненні своєї мети. З не меншою твердістю вам слід визначитися і з тим, що це за мета. У вас все вийде, і ваше волосся стане ще більш пухнастими і шовковистим.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Характерною рисою Тельців є потреба в любові. Сьогодні вона встане особливо гостро. Турнір Євро-2020 закінчився вчора, тому ваша спрага любові безболісно додасть до ваших пріоритетів ще один видовищний вид спорту. Теніс, наприклад, або доміно на лавочці. Там теж всі події на свіжому повітрі.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнюки безумовно люблять сім'ю. Можливо, в минулому ви були завзятим алкоголіком, але сьогодні ви зовсім інший. А якщо ігри з алкоголем з раннього дитинства – це не про вас, то і починати не варто. Ваш пріоритет на сьогодні – це фігурне катання.

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні у вас гостро проявиться потреба до вдосконалення речей домашнього вжитку або ремонт великої побутової техніки. Ваш пріоритет на сьогодні – це Формула-1 по телевізору. За умови, що він не поламаний.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні ви надзвичайно креативні. Вас не заманити в погану історію. Ви розумієте причинно-наслідкові зв'язки в цьому світі. Ви любите дітей. Свіжість розуму і ясність думки – ваша риса. Ви сьогодні на висоті. У вас все вийде, навіть ранкова зарядка. Сьогодні ваш день!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діви зазвичай вельми спокійні і не поспішають розкривати свої емоції іншим. Сьогодні ви методичні та впевнені в собі. Сьогоднішній робочий день промайне за розмовами про минуле Євро. Вони потихеньку вщухнуть до вечора, і приступити до роботи буде ніколи.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Вам звично спілкується з людьми з високим, як і у вас, інтелектом. Ганнібал Лектор з "Мовчання ягнят" по "той бік" екрану, так що вам сьогодні нічого не загрожує.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіони завжди трохи власники. Сьогодні ви більш егоцентричні, ніж зазвичай, і квіти вашого палісадника і на столі у вазі – тільки для вас! День пройде без проблем. Адже ваш палісадник зовсім не кошмар, і зовсім не на вулиці В'язів.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрільці часто ідеалісти. Тому часто придумують ідеальний план. Сьогодні він спрацює! Ідеальне втілимо в реальне! – ось ваш девіз сьогоднішнього понеділка. Ех, довірили б вам виконання пенальті в ворота збірної Північної Македонії, рахунок був би іншим!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козероги як завжди відповідальні. Сьогодні вам пожинати плоди посіяного раніше. Тому відсутність коштів вам не загрожує. Стригти купони, збирати зелень, рубати капусту – справа клопітка, але це приємне заняття на сьогодні.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Ви високо цінуєте свою індивідуальність та унікальність. Сьогодні ні "Люди в чорному", ні хто інший, погрожувати вам не будуть. Літо спекотне, всі, в основному, в білому. Їм до вас не добратися.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні вам побажають глибоко пірнути в проблеми, що накопичилися за час Євро-2020 на роботі. Але скоро відкриття чемпіонату України з футболу, а там і Олімпіада. Чи варто так глибоко пірнати?

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: