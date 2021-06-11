Ненудний гороскоп на 11 червня: Близнюки забалакають будь-кого, а Скорпіон пришпорив байк

Астрологічний і спортивний прогноз на п'ятницю, 11 червня, для всіх знаків зодіаку. Пам'ятайте: свято можна влаштувати не тільки на Євро в Римі

Олімпійський стадіон в Римі / Фото: Reuters

П'ятниця – це передчуття свята і планування подорожей. Але головне, що сьогодні в Римі стартує багатостраждальне футбольне Євро-2020, яке повинно було відбутися ще рік тому.

Читайте також: Ненудний гороскоп на тиждень: Водолій лупцює стіну, а Близнята чіпляються за край

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні ви оціните красиві і екзотичні речі. І напевно, будете в захваті від церемонії відкриття Євро-2020 в Римі. Італійці завжди славилися своїм витонченим смаком. Ви навіть можете задуматися про бізнес, пов'язаний з такими красивими видами, як художня гімнастика і фігурне катання. А самі швидше надягайте ролики.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Роблячи покупки, вам може бути важко зупинити стрімкий відтік готівки. Не забудьте і футболку збірної України, навколо якої вирують такі пристрасті. Інакше в чому ви будете вболівати на Євро-2020? Але якщо навіть не збираєтеся дивитися, це унікальний екземпляр для колекції. Корисно сьогодні багато ходити, та й силове тренування в тему.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Таке буває рідко, але сьогодні ви можете отримати підтримку у своїх починаннях з усіх боків. Скористайтеся цим. Можливо, пора подати заявку, якщо не на Олімпіаду, то хоча б на етап Кубка світу. Повірте, сьогодні ваша балакучість виявиться зброєю, яка буде бити без промаху. До речі, про зброю... Як ваші успіхи в фехтуванні? Не кидайте.

РАК. 22 червня – 22 липня

Один із рідкісних днів, коли гарний настрій буде, незважаючи ні на що. Навіть упущена ліцензія на Олімпіаду в Токіо-2020 не виб'є вас із колії. Адже це був фактично останній шанс. Але якщо думаєте, що на роботі суператмосфера, то домашні вас приємно здивують. А якщо виб'єтеся з сил, можете пограти сім'єю в шахи або покер.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Вам доведеться знову вчитися працювати в команді, щоб черговий чемпіонат або конференція не стали форумом втрачених надій. Пам'ятайте, що всі люди не просто різні, а унікальні. Так, деякі будуть випробовувати ваше терпіння. Але великі чемпіони часто мали непростий характер. А позбутися від емоцій можете в боротьбі або боксі.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Ніщо не мотивує вас так, як гроші! І ви будете шукати додатковий заробіток – від Діамантової ліги до кулачних боїв, щоб впоратися зі своїми фінансовими труднощами. Також ви запропонуєте нові ідеї і методи, можливо навіть, боротьби з допінгом, що принесе вам користь. А потім сміливо виходьте на пробіжку – і вперед!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Вас обтяжує відповідальність: вся країна чекає результат і відступати вже нікуди. Та ви й не збиралися. Тільки не будьте диктатором. Беріть приклад із Андрія Шевченка, який зумів знайти підхід до кожного: не залякати, надихнути і зберегти авторитет. Підтримати форму вам допоможе теніс, а для адреналіну можете і батут спробувати.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Приготуйтеся! Рутина буде затягувати вас, як договірні матчі посереднього гравця. Але трохи більше старань... і можна рвонути в зірки "Ролан Гаррос" з 4-го десятка рейтингу. І взагалі – цей виснажливий день може перетворитися на захоплюючий вечір. Будьте готові дивуватися. І займіться мотокросом, це теж принесе вам задоволення.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Тримайте рівновагу, тому що ваш човен можуть стрясати бурхливі суперечки. Ритм словите тільки тоді, коли врахуєте думку всіх членів екіпажу. А щоб не перевернутися, так і не діставшись до фінішу, тримайтеся подалі від людей, які хочуть поділитися з вами своїми думками. А як щодо веслування сьогодні? Або все ж дайвінг?

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Всі заздрять вашим коханим! Цього дня ви будете балувати їх до божевілля. О! Ви навіть вирішили звозити їх до Риму на відкриття Євро! Тоді походів у модні бутіки і піцерії вам не уникнути. Тільки не перестарайтеся і не забудьте про матч Італії. Та й банківські рахунки не гумові! Вам буде корисно багато ходити, але можна взяти і велосипед.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Блукач-Водолій знайде втіху в подорожах. Можна почати на Європі з художньої гімнастики в Болгарії, а потім рвонути в Бухарест на другий матч України на футбольному Євро. Але якщо хочете взяти компанію – обережніше, щоб не робити всю роботу. Але ви вмієте перетворити слабкість на силу. І перерва на футбол або баскетбол – те, що треба.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Можливо, сьогодні ви винайдете нову лампочку або колесо. А може навіть супер-мотор, який здійснить прорив в автоперегонах. Кого хотіли б посилити в Формулі-1? Мерседес або Ред Булл? Але ідеї можуть зникати так само стрімко, як і виникають, тому тримайте блокнот під рукою для революційних ідей. І не забувайте ходити хоча б на фітнес.