Ненудний гороскоп на 11 червня: Близнюки забалакають будь-кого, а Скорпіон пришпорив байк

П'ятниця – це передчуття свята і планування подорожей. Але головне, що сьогодні в Римі стартує багатостраждальне футбольне Євро-2020, яке повинно було відбутися ще рік тому.
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Сьогодні ви оціните красиві і екзотичні речі. І напевно, будете в захваті від церемонії відкриття Євро-2020 в Римі. Італійці завжди славилися своїм витонченим смаком. Ви навіть можете задуматися про бізнес, пов'язаний з такими красивими видами, як художня гімнастика і фігурне катання. А самі швидше надягайте ролики.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Роблячи покупки, вам може бути важко зупинити стрімкий відтік готівки. Не забудьте і футболку збірної України, навколо якої вирують такі пристрасті. Інакше в чому ви будете вболівати на Євро-2020? Але якщо навіть не збираєтеся дивитися, це унікальний екземпляр для колекції. Корисно сьогодні багато ходити, та й силове тренування в тему.
БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня
Таке буває рідко, але сьогодні ви можете отримати підтримку у своїх починаннях з усіх боків. Скористайтеся цим. Можливо, пора подати заявку, якщо не на Олімпіаду, то хоча б на етап Кубка світу. Повірте, сьогодні ваша балакучість виявиться зброєю, яка буде бити без промаху. До речі, про зброю... Як ваші успіхи в фехтуванні? Не кидайте.
РАК. 22 червня – 22 липня
Один із рідкісних днів, коли гарний настрій буде, незважаючи ні на що. Навіть упущена ліцензія на Олімпіаду в Токіо-2020 не виб'є вас із колії. Адже це був фактично останній шанс. Але якщо думаєте, що на роботі суператмосфера, то домашні вас приємно здивують. А якщо виб'єтеся з сил, можете пограти сім'єю в шахи або покер.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Вам доведеться знову вчитися працювати в команді, щоб черговий чемпіонат або конференція не стали форумом втрачених надій. Пам'ятайте, що всі люди не просто різні, а унікальні. Так, деякі будуть випробовувати ваше терпіння. Але великі чемпіони часто мали непростий характер. А позбутися від емоцій можете в боротьбі або боксі.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Ніщо не мотивує вас так, як гроші! І ви будете шукати додатковий заробіток – від Діамантової ліги до кулачних боїв, щоб впоратися зі своїми фінансовими труднощами. Також ви запропонуєте нові ідеї і методи, можливо навіть, боротьби з допінгом, що принесе вам користь. А потім сміливо виходьте на пробіжку – і вперед!
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Вас обтяжує відповідальність: вся країна чекає результат і відступати вже нікуди. Та ви й не збиралися. Тільки не будьте диктатором. Беріть приклад із Андрія Шевченка, який зумів знайти підхід до кожного: не залякати, надихнути і зберегти авторитет. Підтримати форму вам допоможе теніс, а для адреналіну можете і батут спробувати.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Приготуйтеся! Рутина буде затягувати вас, як договірні матчі посереднього гравця. Але трохи більше старань... і можна рвонути в зірки "Ролан Гаррос" з 4-го десятка рейтингу. І взагалі – цей виснажливий день може перетворитися на захоплюючий вечір. Будьте готові дивуватися. І займіться мотокросом, це теж принесе вам задоволення.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Тримайте рівновагу, тому що ваш човен можуть стрясати бурхливі суперечки. Ритм словите тільки тоді, коли врахуєте думку всіх членів екіпажу. А щоб не перевернутися, так і не діставшись до фінішу, тримайтеся подалі від людей, які хочуть поділитися з вами своїми думками. А як щодо веслування сьогодні? Або все ж дайвінг?
КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня
Всі заздрять вашим коханим! Цього дня ви будете балувати їх до божевілля. О! Ви навіть вирішили звозити їх до Риму на відкриття Євро! Тоді походів у модні бутіки і піцерії вам не уникнути. Тільки не перестарайтеся і не забудьте про матч Італії. Та й банківські рахунки не гумові! Вам буде корисно багато ходити, але можна взяти і велосипед.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Блукач-Водолій знайде втіху в подорожах. Можна почати на Європі з художньої гімнастики в Болгарії, а потім рвонути в Бухарест на другий матч України на футбольному Євро. Але якщо хочете взяти компанію – обережніше, щоб не робити всю роботу. Але ви вмієте перетворити слабкість на силу. І перерва на футбол або баскетбол – те, що треба.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Можливо, сьогодні ви винайдете нову лампочку або колесо. А може навіть супер-мотор, який здійснить прорив в автоперегонах. Кого хотіли б посилити в Формулі-1? Мерседес або Ред Булл? Але ідеї можуть зникати так само стрімко, як і виникають, тому тримайте блокнот під рукою для революційних ідей. І не забувайте ходити хоча б на фітнес.