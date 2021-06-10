Ненудний гороскоп на 10 червня: Стрілець буде задихатися, а Терези знайдуть подільників

Астрологічний і спортивний прогноз на четвер, 10 червня, для всіх знаків зодіаку. Не дозволяйте труднощам дня зламати ваші плани

Маунтенбайк в екстремальних умовах / Фото: Reuters

Четвер може завалити вас роботою і різними обов'язками. І тут треба проявити витримку і терпіння, щоб в результаті вийти переможцем з цієї битви. Ну і тримайте себе в формі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні ви будете страшним власником і не захочете ділитися з іншими своїми перемогами, трофеями і гонорарами, а також іншим майном. Зате любовні романи розвиваються дуже стрімко, а сімейне життя розквітне. Якби не заборона від організаторів, так би і махнули разом на Олімпіаду. А свою активність виплесніть в кікбоксинг або бокс.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Запасіться найнеобхіднішим – вас може очікувати поїздка. Але приготуйтеся до сюрпризів і прохань змінити маршрут. Це все ж краще, ніж взагалі рейс, як у випадку з уболівальниками збірної України на Євро-2020, яких не пускають в Нідерланди. Змиріться з новим планом і залишайтеся на позитиві, у чому вам допоможе гімнастика.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Ааааа... Ви будете потрапляти в пастку протилежних думок через непередбачувані перепадів настрою. То ви хочете в художню гімнастику, то поглядаєте на штангу. Зібрали сумку в спортзал, а через хвилину стоїте з келихом вина. Це буде тримати вас в напрузі, поки не висповідаєтеся перед рідними чи психологом. І займіться йогою.

РАК. 22 червня – 22 липня

Чи не стримуйтеся! Саме час віддатися фантазії. І ваші ідеї будуть фантастичними. Ви вже задумали новий вид спорту або ребрединг олімпійської емблеми? А може такий єврокубок, що Європейська Суперліга здивується вашій зухвалості. Ви почуєте багато приємних слів. Ваш статус злетить. І ви можете злетіти – дельтаплан, параплан або батут.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Ух... Це буде непростий день. Ви зіткнетеся з напругою і проблемами, як непереможний Мейвезер в бою з блогером. Однак на відміну від американського боксера у вас є шанс красиво вийти з непривабливою ситуації і успішно завершити всю роботу. Але тримайте баланс між роботою і сім'єю. А там можна і в футбол побігати.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні все найкраще дітям, і ви будете їм дуже вдячні. Особливо, якщо ви вже не один і не два місяці готуєтеся до Ігор-2020 в Токіо і не приділяєте їм належної уваги. Але не терзайтеся. Зберігайте свій олімпійський спокій, пливіть за течією і отримуйте задоволення від четверга. І прекрасно впишеться у ваш день плавання.

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ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Вдалий день для початку чогось нового. Можливо, пора ризикнути і перебратися з сучасного п'ятиборства в фехтування, як свого часу українка Спас, або кинутися в профібокс у 24 роки, як зробив великий Роккі Марчіано. Ви підкорюватимете своїм шармом. Але гра в баскетбол або волейбол теж принесе користь і розширить коло "подільників".

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Терпіння! І ще раз терпіння! Працюйте і не чекайте віддачі. Сьогодні той день, коли, як кажуть спортсмени, потрібно працювати на тренуваннях і створювати фундамент для майбутніх перемог. Навіть якщо вам доведеться чекати довго, не втрачайте надії. Український шпажист Нікішин став чемпіоном світу вже в 35. А ви сьогодні можете махнути в греблю.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Ви будете задихатися від турбот, як автор переможного м'яча під тілами партнерів. І це вжене вас у зневіру. Але поворушіть мізками. Ви можете розірвати це замкнене коло несподіваним рішенням. Як Харлан ставить в тупик суперниць своїми випадами. Не здавайтеся і в кінці дня отримаєте перемогу. Виплеснути емоції можете на автодромі або снукері.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Якщо ви затіяли дослідження за кордоном або стажування в клубах Північної Америки, то планувати поїздку і збирати речі починайте вже сьогодні. Інакше можна не дійти цю дистанцію до кінця. Тому плануйте, позначте пріоритети і лускайте справи, як Рафа Надаль титули на "Ролан Гарросі". А пробіжка на природі допоможе освіжити голову.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Відчуваєте себе бігуном, який рухаєте до фінішу, весь час долаючи перешкоди? Внесіть невеликі зміни в маршрут, і ви знову знайдете гладку дорогу. Зусилля, докладені в минулому, принесуть плоди сьогодні, але не глушіть мотор, попереду ще багато роботи. Виберіть собі активне і ненудне навантаження – танці, зумба, пінг-понг.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Краще тренуйтеся, оскільки бізнесмен з вас сьогодні ніякий. Не варто вкладати або ставити великі гроші, навіть якщо ви на 100% впевнені в перемозі Франції на Євро-2020. На таких турнірах завжди трапляються сюрпризи. А ось командна робота допоможе вам прогресувати. Сходіть в тренажерку або на групові заняття зі степу.