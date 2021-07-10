Ненудний гороскоп на 10 липня: рідкісна удача для Львів і вирішення сімейних проблем для Терезів

Астрологічний і спортивний прогноз на суботу, 10 липня, для всіх знаків зодіаку. Сьогоднішній день подарує нам ще один яскравий день літа в неспішній низці днів спекотного липня

Гороскоп на сьогодні, 10 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

У недовгу паузу очікування фіналу на Євро-2020, можна спокійно і без емоцій поміркувати про шлях збірної України до вісімки кращих команд Європи. Вилетіли ж з турніру і діючі і чемпіони світу, і чемпіони Європи, і сильні німці, і перші в футбольному рейтингу бельгійці. Ми – в хорошій компанії!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні вам абсолютно не варто турбуватися про те, як саме ви отримаєте дуже приємне рішення на вашу користь в делікатній справі. У найближчі тижні це обернеться для вас поповненням банківської карти.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Віддані своїй справі ясновидці впевнені – сьогодні зірки особливо прихильні до вас. Вам вдасться переконати свою половинку зайнятися давно задуманим спільним веслуванням на байдарці або каное. Рецепт простий: ваша чарівність плюс відсутність трансляцій зі стадіонів Євро-2020.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні зірки рекомендують Близнюкам легку пробіжку, а краще – марафон. Якщо складно з незвички, то можна і два напівмарафони. Але не розбігайтеся далеко, а то вас, Близнюків, потім не збереш разом.

РАК. 22 червня – 22 липня

Ви здатні на великі справи, проявляйте впевненість, інше зроблять ваші заняття фізкультурою або спортом для здоров'я.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Зірки впевнені, що сьогодні для Львів настав той рідкісний випадок, коли фінанси і дружба поєднуються ідеально. Сьогодні хороший час, щоб розширити співпрацю, або навіть почати новий роман. Зірки рекомендують щось із класики. Можна авторства Володимира Кличка, або ж комплект з двох книг про Роналду і Мессі.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні вам не доведеться скористатися вродженими дипломатичними навичками в суперечці, хто покине поле переможеним. Ніяких пенальті! На Євро-2020 день відпочинку, і вам сьогодні не судилося бігти за пивом, а поїсти б морозива і насолодитися літньою спекою під кондиціонером в очікуванні битви на Уемблі.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні ваш такт і здоровий глузд допоможуть владнати складну сімейну плутанину. Компроміс ви знайдете швидко, і без жалю передасте пульт дистанційного керування телевізором в надійні руки. У потрібний момент до фіналу на Євро він повернеться до вас за замовчуванням.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні вам слід набратися терпіння і наполегливості в захисті своїх інтересів. Забити гол – це кожен вміє, а ось не пропустити – це вже майстерність. Довести цей постулат вам вдасться тільки в кінці робочого дня.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Ви прекрасно знаєте, як зберегти свою незалежність. Сьогоднішня інформація з різних джерел вас обнадіє, і саме вона приведе вас до швидкого успіху. Зручний день зайнятися боулінгом.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сьогодні Юпітер надійно захистить ваше життя і кар'єру. На горизонті спливе сентиментальна пригода. Вона буде відзначено ніжністю і чуттєвістю. Можливо, саме це надихне вас подивитися ввечері бокс важкоатлетів в запису.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

У професійній сфері ви можете розраховувати на обнадійливі результати. Ви розширите поле своєї діяльності, і незабаром сходи сьогоднішнього успіху заколосяться хорошим фінансовим урожаєм. Захоплення спортом допоможе.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Не засинайте на лаврах! Сьогодні вдалий день для адміністрування, управління колективом, збереження накопиченого і процвітання в самих, здавалося, безнадійних справах.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: