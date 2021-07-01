2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Ненудний гороскоп на 1 липня: позитив Терезів і несподівані відкриття Лева і Тельця

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
1 липня, 08:11
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Астрологічний і спортивний прогноз на четвер, 1 липня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні перший день другого місяця календарного літа. Сьогодні трохи незвично без прямих включень зі стадіонів
Гороскоп на сьогодні, 1 липня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 1 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

На Євро-2020 перепочинок. Це як сієста у вас на роботі, теж буває. А що ж футболісти і тренери? Хтось вже зібрав валізи, а хтось, як ми, мітить в чемпіони. А хтось збирає інформацію про суперника.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні ви ще раз переконаєтеся, наскільки важлива для вас робота. У полі зору виникне додаткова оплата за вашу працю, платіж буде несподівано щедрий.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогодні вам не терпиться зробити щось важливе. Успіх не за горами – з нової і несподіваної сторони вам відкриється гламурний світ.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

У змові з Юпітером ще більше зміцнюється ваша впевненість у собі. Сьогодні вам не знадобиться короткий поводок для власних думок. "Бій з тінню" принесе вам очікувану перемогу нокаутом.

РАК. 22 червня – 22 липня

Крім спорту, приділіть більше уваги тому, що ви їсте. І з подивом для себе відзначите, що вам сподобається органіка, а не тільки лише наповнений келих в невимушеній обстановці і натщесерце.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Нарешті ви звернули увагу: колеги люблять вас, а особисте життя без підводних течій і каменів. Та й фітнес – не перешкода. Ваші новаторські ідеї актуальні, а тепер, коли закінчилися гроші, вони стали вашим найбільшим активом.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Три – це магічне число, але сьогодні ви можете виявити, що й одного досить.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Після недавнього матчу Україна – Швеція ви напрочуд щасливі. Ви відчуваєте позитив і впевненість. І нове знання – в футболі все можливо. Навіть це!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні багато чого стане на своє місце. Бутерброд – це ваше щасливе слово на сьогоднішній день. І якось не тягне випити після вчорашнього.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Смартфон – це, звичайно, добре. Але, можливо, вам корисно уникати безперервних розмов сьогодні. Вам можуть запропонувати виступити в джазовому оркестрі ввечері, або за високий гонорар в змаганнях з метання молота. Розгляньте обидва варіанти, як і той, що ви не встигнете навчитися грати і метати за решту кілька годин.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сьогодні ви можете дозволити іншим побачити, наскільки ви інтелектуальна, гармонійна, цілеспрямована, талановита, і надзвичайно скромна особистість. Це змусить змінити ставлення до вас на краще найрадикальнішим чином.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Хороший день. Ви на правильному шляху – ранкова зарядка вам гарантована. А вишенькою на торті стане ознайомлення з парами команд, що пробилися в чвертьфінал на Євро-2020.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні ви не застрягнете в ліфті. Сьогодні у вас так і не виникне думка про користь занять спортивною ходьбою в урбаністичному середовищі.

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Пʼятниця, 2 липня
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Субота, 3 липня
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