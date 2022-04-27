Не хотів порівнянь з воєнним злочинцем. Латвійський спортсмен був однофамільцем Путіна

Колишній латвійський саночник Крістенс Путінс вирішив змінити прізвище після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Спортсмен не хотів жодних асоціацій з воєнним злочинцем, тому наважився на такий крок.

Читайте також: У росіян немає серця та душі. Олімпійська призерка благає зупинити війну

"Залишилось узгодити формальності. Моя позиція пов'язана з тим, що я не хочу, щоб мене чи моїх дітей асоціювали з воєнним злочинцем у майбутньому. Наразі триває окупація.

Росія вторглася в Україну, і це серйозний злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб війна могла розпочатися сьогодні у Європі.

Коли я досяг того рівня, що журналісти про мене писали, вони, мабуть, не вірили, що Путінс справжнє моє прізвище. Тоді я пройшов через досвід непорозумінь на моє прізвище – писали Путніс, Путнс.

Спортсмени сміялися, але не дуже. Росіяни, звичайно, ставилися до мене з повагою, а українці були обережні", – цитує спортсмена видання delfi.lv.