Названа дата виходу FIFA23. Це буде останній симулятор у серії відеоігор

Інсайдер повідомив, що наприкінці вересня EA Sports випустить останню спільну з ФІФА гру, після чого змінить назву

FIFA23 вийде 30 вересня

Любителі кіберспорту, як завжди, передбачають осінь. Саме цієї пори року виходять нові комп'ютерні симулятори з новинками та доповненнями.

Вже стало відомо, коли варто чекати на вихід відеоігри FIFA23. Інсайдер Том Хендерсон повідомив, що EA Sports планує випустити симулятор 30 вересня 2022 року. Також стало відомо, що оновлена Need for Speed вийде 4 листопада, а Skate 4 – вже наступного року.

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Зазначимо, що це буде останній симулятор FIFA під такою назвою. Після цього співпраця EA Sports із всесвітньою футбольною федерацією ФІФА припиняється.

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З липня 2023 року відеогра іменуватиметься EA Sports FC. При цьому компанія збереже понад 300 ліцензійних угод. Це стосуватиметься назв клубів, стадіонів та прізвищ гравців у тому числі.

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Відмітимо, що у FIFA22 не буде клубів із Росії та місцевої збірної. Організація EA Sports запровадила санкції проти фашистської країни, яка розв'язала війну на території України.