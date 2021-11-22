22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Нанести удар у спину чи кинути зброю? Українські спортсмени знялися у крутому кліпі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 14:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гурт "Бумбокс" презентував кліп на пісню "Імперії впадуть", у якому головних героїв дублювали фехтувальники Володимир Станкевич та Влада Харькова
Спортсмени стали дублерами головних героїв
Спортсмени стали дублерами головних героїв

Українські спортсмени успішно освоюють шоу-бізнес. Нещодавно Марина Бех знялася у кліпі гурту "Антитіла".

А тепер провідні наші шпажисти Володимир Станкевич та Влада Харкова взяли участь у зйомках кліпу на пісню "Імперії впадуть" гурту "Бумбокс".

Реклама

"Імперії впадуть" – це історія про те, як стосунки з коханою людиною, хоч би якими вони були, залишають на нас сліди. І отримавши цей досвід, ми несемо його із собою. Іноді людина з'являється в житті іншого як підтримка, іноді як випробування, яке не кожен може пройти. Що робити? Встати та продовжити? Завдати удару в спину або просто здатися? Кинути зброю та віддатись друг одному? Варіантів безліч, як і безліч тактик у фехтувальному поєдинку" , – наводить слова Гуренка Lemonade.style.

Зйомки кліпу проходили у Київській обласній школі вищої спортивної майстерності Бровари. У сценах фехтування фронтмена гурту Андрія Хливнюка та модель Наталію Гоцій підміняли титуловані спортсмени, повідомляє Федерація фехтування України.

"Кліп був би зовсім іншим без Влади та Володимира. Вони грали у сценах фехтування та показали, як поводяться справжні чемпіони – без капризів, без тупотіння ніжкою, вони кілька годин чекали свого виходу і виклалися на повну. Шкода, що у нас було мало часу на спілкування", – наголосив Хливнюк.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Понеділок, 22 листопада
19:30
Субота, 27 листопада
--:--
--:--
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти