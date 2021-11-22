Нанести удар у спину чи кинути зброю? Українські спортсмени знялися у крутому кліпі

Гурт "Бумбокс" презентував кліп на пісню "Імперії впадуть", у якому головних героїв дублювали фехтувальники Володимир Станкевич та Влада Харькова

Спортсмени стали дублерами головних героїв

Українські спортсмени успішно освоюють шоу-бізнес. Нещодавно Марина Бех знялася у кліпі гурту "Антитіла".

А тепер провідні наші шпажисти Володимир Станкевич та Влада Харкова взяли участь у зйомках кліпу на пісню "Імперії впадуть" гурту "Бумбокс".

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"Імперії впадуть" – це історія про те, як стосунки з коханою людиною, хоч би якими вони були, залишають на нас сліди. І отримавши цей досвід, ми несемо його із собою. Іноді людина з'являється в житті іншого як підтримка, іноді як випробування, яке не кожен може пройти. Що робити? Встати та продовжити? Завдати удару в спину або просто здатися? Кинути зброю та віддатись друг одному? Варіантів безліч, як і безліч тактик у фехтувальному поєдинку" , – наводить слова Гуренка Lemonade.style.

Зйомки кліпу проходили у Київській обласній школі вищої спортивної майстерності Бровари. У сценах фехтування фронтмена гурту Андрія Хливнюка та модель Наталію Гоцій підміняли титуловані спортсмени, повідомляє Федерація фехтування України.