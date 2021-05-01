Накачане тіло в прозорій білизні: рестлерша вразила фанатів

Американська професійна рестлерша Джейд Каргілл виклала в соцмережі фотографію в чорній напівпрозорій білизни у ванній кімнаті. У коментарях користувачі захоплюються накачаним тілом спортсменки.
"Атмосфера", – підписала знімок дівчина.
Каргілл відома за виступами в шоу All Elite Wrestling. Вона приєдналася до промоушену в листопаді 2020 го. Рестлерша бере участь в шоу Dynamite.
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