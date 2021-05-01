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Накачане тіло в прозорій білизні: рестлерша вразила фанатів

1 травня, 08:23

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Джейд Каргілл з шоу Dynamite виклала в соцмережі відверте фото з ванної – дівчина позує в прозорій чорній білизні

Американська професійна рестлерша Джейд Каргілл виклала в соцмережі фотографію в чорній напівпрозорій білизни у ванній кімнаті. У коментарях користувачі захоплюються накачаним тілом спортсменки.

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"Атмосфера", – підписала знімок дівчина.

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Каргілл відома за виступами в шоу All Elite Wrestling. Вона приєдналася до промоушену в листопаді 2020 го. Рестлерша бере участь в шоу Dynamite.

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