19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Відставка Віталія Кличка 🍎 Яблучний Спас 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

На псячей мове не спілкуюся: олімпійський призер зі Львова образив українську мову

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
19 серпня, 15:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бронзового призера Олімпіади-2004 Дмитра Грачова звинуватили в неповажне ставлення до української мови. У приватному листуванні він назвав державну мову "псячой мовою"
Дмитро Грачов назвав українську мову "псячей мовой"
Дмитро Грачов назвав українську мову "псячей мовой"

після скандалу з обіймами Магучіх і Ласіцкене в українському спорті спалахнув новий пожежа. титулований лучник образив рідну мову в приватному листуванні з колишнім народним депутатом України Володимиром В'язівський, якому він заборгував 4500 доларів.

Реклама

Уродженець Львова Грачов ображав співрозмовника в переписці на тему боргу, а коли той відповів йому на українським заявив (мовою оригіналу): "Нормально говори, на псячей мове не общаюсь. По русски говори, а не по псячи. Пес дурной".

"Чи варто запрошувати на урочистості з нагоди незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів?", – задається питанням В'язівський у себе в Facebook.

Читайте також: "Прапором накривають труни бійців": каратисту дісталося за захист Магучіх після обіймів з росіянкою

Судячи з листування, спортсмен зараз перебуває в Росії. Він викликав В'язовського на "розмову" на Червону площу в Москву, а також погрожував знайти його дружину і дітей.

Реклама

До того ж, за словами того ж В'язовського, квартиру у Львові, яку Грачову, як олімпійцеві, вручила міськрада, він не повернув.

На сторінці Грачова в Facebook зазначено, що він працює дитячим тренером зі стрільби з лука. В'язіовський зазначає, що батьки повинні знати, якому "наставнику" віддають свою дитину.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
4
9:2
10
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
4
3:10
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 21 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 22 серпня
17:00
Дивись на:
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти