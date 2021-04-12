На одній нозі через всю Канаду: чому за невідомого марафонця вболівали королева Британії і Папа Римський

У суботній день 12 квітня 1980 року канадське місто Сент-Джонс жило звичайним портовим життям. Хтось поспішав у доки, хтось прогулювався уздовж атлантичного узбережжя, й нікому не було діла до дивакуватого хлопця, який полоскав ногу в морській воді. Але пройде всього кілька місяців, і його зустрічатимуть у кожному місті тисячі людей. Його прибуття очевидці будуть порівнювати з візитом королеви.

Марафон надії

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Террі Фокс народився у Вінніпезі і ріс звичайним хлопцем. У школі серйозно захоплювався баскетболом і мріяв присвятити своє життя спорту. Але в 19 років його почали мучити болі в правій нозі. Обстеження закінчилося фатальним діагнозом – рак кісток.

"Я не відчуваю несправедливості. Я не єдиний із людей, з ким це сталося", – спокійно відреагував хлопець.

З цього моменту життя Террі зробило крутий поворот. Місяці лікування, хіміотерапія, ампутація ноги. Але не фізичний біль ламав його, а психологічно було дуже складно.

"Я бачив людей, що зазнали такі жахливі муки, що порівняно з ними мої невеликі приступи болю ніщо", – говорив Фокс.

І заради цих хворих він затіяв грандіозний проєкт – Марафон надії. Щоб підтримати, надихнути людей з онкологією і привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Террі вирішив перетнути Канаду від східного узбережжя до західного, кожен день долаючи 42 км – дистанцію класичного марафону. У Сент-Джонс був старт, а другий раз занурити ногу в морську воду Фокс планував у Ванкувері, в водах Тихого океану.

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На початку Марафону надії канадці мало знали про цю акцію і самого Террі Фокса. Але з кожним днем дедалі більше людей надихалися ідеєю Террі. Слова підтримки прислали королева Великої Британії і папа Іоанн Павло II. Зростала і кількість пожертвувань, що також надавало Фоксу моральних сил. І до середини літа вже буквально вся Канада стежила за марафонцем.

Маршрут був розписаний на 190 днів і 8500 км.

Террі зупинився, коли позаду були 5373 кілометри. 1 вересня 1980 року його госпіталізували через проблеми з диханням. Онкологія дала ускладнення на легені.

"Якщо ви пожертвуєте бодай долар, то вже станете учасником Марафону надії", – говорив Фокс. Під час забігу він зібрав приблизно в $1,7 млн. Проте виплати продовжували надходити і далі. До лютого 1981 року сума перевищила $24 млн. Приблизно таким було населення Канади в ті роки. Тобто, Террі досяг своєї мети – 1 долар з кожного канадця.

Фонд Террі Фокса

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Террі Фокс не дожив рівно місяць до свого 23-річчя. Він помер 28 червня 1981 року. По всій Канаді були приспущені державні прапори, а прем'єр-міністр П'єр Трюдо в своїй промові назвав його людиною, яка надихнула інших, "показавши приклад торжества людського духу над важкими випробуваннями".

Зараз Фонд Террі Фокса виріс до 360 мільйонів доларів і є одним із найвпливовіших у світі проектів із вивчення проблем онкології.

А в Канаді і ще більш ніж 40 країнах по всьому світу щорічно проводяться благодійні забіги Terry Fox Run, зібрані кошти йдуть на дослідження онкологічних захворювань.

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Подивіться, як Террі Фокс біг Марафон надії:

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