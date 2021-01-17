На це боляче дивитися! Лижники показали мозолі після марафону

В околицях швейцарського Санкт-Моріца пройшов лижний марафон, який входить в серію Visma Ski Classics. Спортсмени біжать 60 кілометрів. До речі, на гірськолижному курорті в Швейцарії українські спортсмени стрибали в замет прямо з трампліну.

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Цього року марафон вийшов екстремальний. Температура на старті опустилася нижче за мінус 20 градусів Цельсія. У марафонської серії, на відміну від стартів FIS, немає погодного обмеження, тому гонка відбулася.

Після фінішу страшні мозолі на руках і ногах показали норвежець Андреас Нюгорд і шведка Брітта Йоханссон-Норгрен, на обмороження поскаржився 48-річний олімпійський чемпіон Андерс Окланд з Норвегії.

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Що стосується результатів, то марафон виграли шведи. У чоловіків першим приїхав Оскар Кардін, у жінок перемогла Єнні Ларссон.

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Раніше ми писали, що олімпійська чемпіонка зі стрільби з усмішкою стала на лижі. "Тренування на віддаленні", – підписала фото українка Олена Костевич.

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