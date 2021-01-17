Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

На це боляче дивитися! Лижники показали мозолі після марафону

17 січня, 17:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Спортсмени бігли 60 кілометрів у Швейцарії

В околицях швейцарського Санкт-Моріца пройшов лижний марафон, який входить в серію Visma Ski Classics. Спортсмени біжать 60 кілометрів. До речі, на гірськолижному курорті в Швейцарії українські спортсмени стрибали в замет прямо з трампліну.

Реклама

Цього року марафон вийшов екстремальний. Температура на старті опустилася нижче за мінус 20 градусів Цельсія. У марафонської серії, на відміну від стартів FIS, немає погодного обмеження, тому гонка відбулася.

Після фінішу страшні мозолі на руках і ногах показали норвежець Андреас Нюгорд і шведка Брітта Йоханссон-Норгрен, на обмороження поскаржився 48-річний олімпійський чемпіон Андерс Окланд з Норвегії.

В тренді
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку

Що стосується результатів, то марафон виграли шведи. У чоловіків першим приїхав Оскар Кардін, у жінок перемогла Єнні Ларссон.

Реклама

Раніше ми писали, що олімпійська чемпіонка зі стрільби з усмішкою стала на лижі. "Тренування на віддаленні", – підписала фото українка Олена Костевич.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

спортсмени лижні гонки мозолі

Джерело: Eurosport

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram. Але вона опублікувала його знову
Фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram. Але вона опублікувала його зновуІнші
Спортсменка з голими грудьми запропонувала подивитися на неї і сказати, що відчуваєш
Спортсменка з голими грудьми запропонувала подивитися на неї і сказати, що відчуваєшІнші
Оце так оголошення про вагітність! Українська зірка синхронного плавання знову вразила
Оце так оголошення про вагітність! Українська зірка синхронного плавання знову вразилаІнші
Красуня шантажувала футболіста інтимним відео, а потім використовувала для особистих утіх
Красуня шантажувала футболіста інтимним відео, а потім використовувала для особистих утіхІнші
Сексуальна стрибунка Марина Бех похизувалася тілом після свят
Сексуальна стрибунка Марина Бех похизувалася тілом після святІнші
Гола спортсменка після бану в Instagram дещо прикрила своє тіло, але пообіцяла
Гола спортсменка після бану в Instagram дещо прикрила своє тіло, але пообіцяла "бурю"Інші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти