На це боляче дивитися! Лижники показали мозолі після марафону

В околицях швейцарського Санкт-Моріца пройшов лижний марафон, який входить в серію Visma Ski Classics. Спортсмени біжать 60 кілометрів. До речі, на гірськолижному курорті в Швейцарії українські спортсмени стрибали в замет прямо з трампліну.
Цього року марафон вийшов екстремальний. Температура на старті опустилася нижче за мінус 20 градусів Цельсія. У марафонської серії, на відміну від стартів FIS, немає погодного обмеження, тому гонка відбулася.
Після фінішу страшні мозолі на руках і ногах показали норвежець Андреас Нюгорд і шведка Брітта Йоханссон-Норгрен, на обмороження поскаржився 48-річний олімпійський чемпіон Андерс Окланд з Норвегії.
Що стосується результатів, то марафон виграли шведи. У чоловіків першим приїхав Оскар Кардін, у жінок перемогла Єнні Ларссон.
Раніше ми писали, що олімпійська чемпіонка зі стрільби з усмішкою стала на лижі. "Тренування на віддаленні", – підписала фото українка Олена Костевич.
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