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Чоловік в туалеті зірвав пересадку російських спортсменів

5 лютого, 17:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Через хулігана рейс затримали на дві години

У неприємну ситуацію потрапили російські фігуристи, що летіли з національного чемпіонату з Красноярська в Санкт-Петербург через Москву. Спортсмени не встигли на пересадку через чоловіка, який закрився в туалеті.

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Зайшовши в літак, чоловік середніх років замкнувся в туалеті і не відкривав двері. Пасажир кричав з вбиральні, що якщо він вийде, то його вб'ють. Чоловік тримав двері зсередини і хотів, щоб літак злетів, коли він знаходиться в туалеті.

Бортпровідникам не вдалося вмовити чоловіка покинути туалет. Довелося викликати поліцію, яка зняла дебошира з рейсу. У підсумку, літак вилетів майже на 2 години пізніше запланованого часу. А фігуристи не встигли на стиковку в Москві, повідомляє sport24 .

-,. . pic.twitter.com/poCtZAoDnD

- (@kostyalesik) February 5, 2021

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Раніше ми розповідали, чому легендарний російський фігурист Євген Плющенко перестав бути кумиром українця Ярослава Паніота.

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фігурне катання російські спортсмени
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