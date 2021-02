Чоловік в рожевому купальнику на Супербоулі заробив шалені гроші

В неділю Попелюшка виграла Супербоул-2021, а героєм став 43-річний "джедай" Бреді. Ще одним героєм вечора був 31-річний Юрі Андраде. Він вибіг на поле в рожевому купальнику.

Хлопець ефектно прорекламував сайт для дорослих, отримав грошовий бонус від рекламодавця, штраф в 1000 доларів від правоохоронців і пішов додому. Але на цьому його історія не закінчилася.

Best call of the night goes to Kevin Harlan. Beautiful #SuperBowl pic.twitter.com/6rDuMxeTec