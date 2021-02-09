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Чоловік в рожевому купальнику на Супербоулі заробив шалені гроші

9 лютого, 17:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Юрі Андраде зробив сам на себе ставку в букмекерській конторі

В неділю Попелюшка виграла Супербоул-2021, а героєм став 43-річний "джедай" Бреді. Ще одним героєм вечора був 31-річний Юрі Андраде. Він вибіг на поле в рожевому купальнику.

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Хлопець ефектно прорекламував сайт для дорослих, отримав грошовий бонус від рекламодавця, штраф в 1000 доларів від правоохоронців і пішов додому. Але на цьому його історія не закінчилася.

Як з'ясувалося, Андраде зробив ставку в букмекерській конторі на той факт, що хтось вибіжить на поле під час Супербоула. Хлопець поставив 50 тисяч доларів і заробив 374 тисячі, повідомляє Євроспорт.

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Чоловік в рожевому купальнику на Супербоула-2021

Чоловік в рожевому купальнику на Супербоула-2021 / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що подібним чином прославилася пишногруда білявка Кінсі Воланські, яка стала відома київським уболівальникам в травні 2019 року. Тоді дівчина вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів.

До речі, зірку київського фіналу ЛЧ запакували в чемодан і відправили на Гаваї. Кінсі Воланські шокувала всіх на прийомі багажу.

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