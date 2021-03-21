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Блискавка вбила спортсменку, яка готувалася до Олімпіади-2020

21 березня, 17:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кетрін Діас Ернандес проводила тренування з серфінгу

Біда в олімпійській родині. Загинула серфінгистка із Сальвадора Кетрін Діас Ернандес. У дівчину, яка тренувалася, влучила блискавка. 22-річна спортсменка в момент удару блискавки була в океані.

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Діас була сестрою президента Федерації серфінгу Сальвадора Хосе Діаса. Спортсменка готувалася до змагання, яке мало відбутися в кінці травня як кваліфікаційне на Олімпійські ігри в Токіо.

Рішення про внесення серфінгу в олімпійську програму було прийнято на 129-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в серпні 2016 року. Перші нагороди будуть розіграні вже цього літа.

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