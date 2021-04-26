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Моїм трусам зараз гірше, ніж машині: гонщик дивом ухилився від авто, яке летіло в нього

26 квітня, 21:51

Олена Павлова Олена Павлова

Популярний пілот NASCAR Бубба Уоллас з команди 23XI Racing пережив жахливий момент, але уникнув страшної аварії під час етапу чемпіонату в Талладезі

Бубба Уоллас/Фото23XI Racing

Бубба Уоллас/Фото23XI Racing

Американський гонщик NASCAR Даррелл Бубба Уоллас, який виступає за 23XI Racing, мабуть, народився в сорочці. Він просто дивом уникнув страшної аварії під час гонки на десятому етапі чемпіонату в Талладезі, штат Алабама. Раніше темношкірому гонщику підкинули вісельну петлю в бокси перед стартом гонки.

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Під час гонки пілот Penske Джоуї Логано йшов третім, проте не впорався з керуванням, підлетів і перекинувся в повітрі. Його автомобіль летів прямо в машину Уолласа, але пілоту 23XI Racing вдалося уникнути зіткнення.

"Кажу вам, моїм трусам зараз гірше, ніж машині", – прокоментував подію Уоллас

Уолласу вдалося уникнути повторення ситуації з Райаном Ньюманом, що сталася в минулому році в Дайтоні, коли в останньому повороті Ньюман, що йшов другим, не впорався з керуванням і врізався в стіну. Автомобіль перекинувся, після чого в нього на повній швидкості влетіла інша машина.

В минулому році Бубба Уоллес несподівано втратив свідомістьпісля гонки в Атланті. Американець буквально відключився на очах присутніх під час інтерв'ю через спеку, і лікарям довелося надавати йому медичну допомогу.

Страшна аварія пілота "Хаас" Ромена Грожана Відео: Reuters
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аварія автоспорт NASCAR автоперегони Бубба Уоллас
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