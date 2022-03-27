Милота під час війни! Зірка українських шахів сходила до зоопарку

Одна з найтитулованіших шахісток в історії України Наталія Жукова показала, як живе Одеса під час війни.

Читайте також: Бойкот фашистам! Зірка збірної України не поїде на чемпіонат Європи

Вперше з початку бойових дій свої двері відчинив місцевий зоопарк.

"Я відразу взяла свого хрещеника і бігом туди. До 11:00 вже була черга до каси з людей 100, але хвилин за 20 ми пройшли всередину. Працює зоопарк з 9:00 до 15:00 (якщо увійшли, то до 16:00 відвідування).

Ціна дорослого квитка 100 грн. Дитячий (з 5 до 14 років) – 50 грн. Дітям віком до 5 років безкоштовно.

Атмосфера приголомшлива! Як сказала моя кума, таке враження, що півміста тут. Приходьте, не пошкодуєте!" – написала Наталія у Instagram.