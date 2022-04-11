Мільйонер із Білорусі публічно розгорнув прапор України та засудив агресію Росії (фото)

Найуспішніший покерист Білорусі Микита Бодяковський тріумфував у турнірі на Кіпрі та не забув підтримати нашу країну у війні з Росією

Микита Бодяковський підтримав Україну / Фото: Pokernews

У вихідні на Кіпрі стартувала одна з найбільших покерних серій Super High Roller Series Europe. На турнірі з Short Deck взяли участь 42 гравці.

Така невелика кількість учасників пояснюється високим бай-іном, участь у турнірі коштувала 50 тисяч доларів. У призи потрапила топ-шістка, серед яких були відомі Джейсон Кун (3 місце) та Стівен Чидвік (4 місце).

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У фінальному хедз-апі зійшлися білорус Микита Бодяковський та титулований Філ Айві, який є власником десяти браслетів WSOP.

Зрештою перемогу святкував Микита, який половину гри провів в українському прапорі. Після гри Бодяковський розгорнув його, отримавши нагороду, а також висловив підтримку нашому народу:

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"Я підтримую Україну і турбуюся за неї. Військова агресія Росії є однозначним злом. Ніколи не пізно визнати помилки та змінити позицію. Ні війні!"

Перемога в івенті дозволила білорусу заробити аж 756 тисяч доларів. Загалом за свою кар'єру Бодяковський виграв понад 30 мільйонів американської валюти, входячи до ТОП-15 найуспішніших покеристів в історії.