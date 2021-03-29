Змінює сукні двічі на день: дзюдоїстка-красуня постала в новому вбранні

Останнім часом одна з найсексуальніших спортсменок України захопилася незвичайними фотографіями в соціальних мережах. Напередодні Білодід в червоній сукні розпустила волосся. 20-річна дівчина продовжила демонстрацію нарядів і стала перед очі шанувальників в новому образі.
На своїй сторінці в Instagram чемпіонка світу з дзюдо виклала дві фотографії в короткій білій сукні. Даша не тільки похвалилася своєю фігурою, але і показала силу в м'язах на руках.
Дівчина з серйозним обличчям представила себе в елегантному вбранні і в дещо іншому ракурсі.
Для підтримки форми спортсменка займається і в басейні.
Поки що Білодід вдається поєднувати спорт і рекламно-модельний бізнес, хоча останнім часом вона тричі програла. Проте, молода українка залишається однією з головних надій збірної на літніх Олімпійських іграх в Токіо. Виступає вона у ваговій категорії до 48 кг.
Нещодавно блискуча Білодід вразила новою зачіскою.
Дивіться, як Даша зустріла вершника на вулицях Києва:
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