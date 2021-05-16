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Медальний дощ від України! 10 нагород на Кубку світу з веслування

Олег Люлька Олег Люлька
16 травня, 20:53
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На змаганнях в Угорщині українська команда здобуда десять медалей різного ґатунку – тепер чекаємо від неї аналогічного успіху на Олімпіаді в Токіо
Людмила Лузан і Анастасія Четверикова
Людмила Лузан і Анастасія Четверикова / Фото: Федерація каное України

Веслярі збірної України завоювали 10 медалей (2 золоті, 3 срібні, 5 бронзових) за підсумками етапу Кубка світу в угорському Сегеді.

Це дозволило нашій збірній посісти друге місце в Кубку націй, поступившись в командному заліку тільки Угорщині, повідомляє офіційний сайт Федерації каное України.

Героїнею змагань в Сегеді стала представниця Полтавської області Людмила Лузан, яка здобула 4 медалі – 2 золоті і 2 бронзові.

Зокрема, Лузан виграла 500 метрів на каное-одиночці. І таку ж дистанцію – на каное-двійці разом з Анастасією Четвериковою.

Причому за перемогу в двійці українки отримали трофей пам'яті знаменитого угорського весляра, дворазового олімпійського чемпіона в цьому виді – Георге Колоніча.

В тренді

Виходячи з цих результатів, можна розраховувати на медалі і на Олімпіаді в Токіо, яка відбудеться з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, аналітики Cracenote передрікають Україні 15-е місце в загальному заліку Олімпіади, чекаючи, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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