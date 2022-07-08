Медаль після окупації: неймовірний успіх українського каратиста

Дмитро Чернов три місяці перебував в окупованому Куп'янську, потім втік і без підготовки виграв медаль на турнірі в Хорватії

Чернов виграв бронзову медаль / Фото: Колаж: Сьогодні

Український каратист Дмитро Чернов вирвався з окупації на Харківщині та виграв медаль престижного турніру. Раніше українська каратистка захоплювалася бійцями "Азова".

Чернов три місяці перебував в окупованому Куп'янську Харківської області. Але йому вдалося вибратися через Росію, а звідти поїхати до Європи.

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На молодіжному міжнародному турнірі Karate U12&U21 CAP у Хорватії без підготовки та тренувань Чернов посів третє місце. Свою нагороду він присвятив рідному місту, повідомляє телеграм-канал "Харьков 1654".

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Раніше наша каратистка Анжеліка Терлюга після своєї нової перемоги різко висловилася на адресу жителів країни-агресора, які підтримують або замовчують війну в Україні.