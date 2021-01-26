Масове отруєння в Єгипті: ніякої змови – просто збірна Словенії замовляла піцу

На чоловічому чемпіонаті світу з гандболу в Єгипті розгорається скандал навколо останнього матчу групового етапу між Словенією і господарями турніру. Перед вирішальним поєдинком отруїлися одразу 12 словенських гандболістів, а зустріч завершилася внічию 25:25, і єгиптяни вийшли в 1/4 фіналу. Тепер з'явилися нові подробиці індідента.

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Словенія – Єгипет / Фото: Reuters

Напередодні Федерація гандболу Словенії розповіла про страждання своїх лідерів: "Хлопці кричали від болю, їх рвало, вони кидалися в туалет так, ніби життя їх була на кону. Вночі Сташ Скубе і Драган Гайіч закрилися у вбиральні з болями, а перед матчем в роздягальні наш найсильніший гравець Блаж Благотіншек втратив свідомість".

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Словенці розкритикувала єгиптян за погану організацію чемпіонату і звинуватили мало не в змові. Однак спортивний директор федерації гандболу Данії Мортен Хенріксен вважає, вина за отруєння лежить на самих словенцях:

"Це смішні звинувачення. Ми самі бачили фотографії, як словенці замовляли піцу за межами готелю. У багатьох команд тут проблеми зі шлунком, не тільки у них. І ці команди з Єгиптом не зустрічалися. Персонал готелю компетентний. Вони намагаються підтримувати високий рівень гігієни. Я впевнений, що перед нашою грою з Єгиптом вони будуть робити те ж саме", – цитує Хенріксена Kingfut.



Фото Reuters

Збірна Данії зіграє з Єгиптом у чвертьфіналі чемпіонату світу 27 січня. Також в цей день пройдуть матчі Іспанія – Норвегія, Франція – Угорщина і Швеція – Катар. 29 січня відбудуться півфінали, 31 січня – зустріч за третє місце і фінал.

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