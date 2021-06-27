Маргарита Песоцька виграла "бронзу" чемпіонату Європи

Для української спортсменки це вже п'ята нагорода на континентальній першості з настільного тенісу

Маргарита Песоцька - третя у Європі / Фото: Getty Images

Хороші новини прийшли з Польщі, де проходить чемпіонат Європи з настільного тенісу. Українка Маргарита Песоцька виграла бронзову медаль.

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Наша тенісистка дійшла до півфіналу, де поступилася представниці Німеччини Ксіон Шан – 0:4 (6:11, 9:11, 7:11, 4:11). Це автоматично її робить призеркою континентальної першості.

Для 29-річної Песоцької це вже п'ята особиста нагорода чемпіонату Європи. Раніше Маргарита вигравала "срібло" в 2009 і 2018 роках, а також "бронзу" – в 2011, 2015.

Це вже друга нагорода для України на ЧЄ. Раніше "бронзу" в парному розряді виграли Тетяна Біленко та Анна Гапонова.

Раніше ми писали, що тенісист вразив трюком з м'ячем.