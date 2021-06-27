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Маргарита Песоцька виграла "бронзу" чемпіонату Європи

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 червня, 19:51
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Для української спортсменки це вже п'ята нагорода на континентальній першості з настільного тенісу
Маргарита Песоцька - третя у Європі
Маргарита Песоцька - третя у Європі / Фото: Getty Images

Хороші новини прийшли з Польщі, де проходить чемпіонат Європи з настільного тенісу. Українка Маргарита Песоцька виграла бронзову медаль.

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Наша тенісистка дійшла до півфіналу, де поступилася представниці Німеччини Ксіон Шан – 0:4 (6:11, 9:11, 7:11, 4:11). Це автоматично її робить призеркою континентальної першості.

Для 29-річної Песоцької це вже п'ята особиста нагорода чемпіонату Європи. Раніше Маргарита вигравала "срібло" в 2009 і 2018 роках, а також "бронзу" – в 2011, 2015.

Це вже друга нагорода для України на ЧЄ. Раніше "бронзу" в парному розряді виграли Тетяна Біленко та Анна Гапонова.

Раніше ми писали, що тенісист вразив трюком з м'ячем.

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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
0:0 (45+2’)
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