Магнус Карлсен не хоче грати з росіянином матч за звання чемпіона світу з шахів

Ян Непомнящий став переможцем турніру претендентів і отримав право зіграти матч за звання чемпіона світу з шахів із Магнусом Карлсеном

Карлсен вже перемагав Непомнящего у минулому році / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський гросмейстер Ян Непомнящий достроково виграв турнір претендентів, який проходить у Мадриді (Іспанія). Це сталося після нічиєї Непомнящего в партії 13 туру з угорцем Ріхардом Раппортом. Раніше дві українки потрапили до жіночого турніру претендентів.

Нагадаємо, що Міжнародна шахова федерація дозволяє виступати спортсменам із Росії та Білорусі, але лише під прапором ФІДЕ.

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Непомнящий виграє турнір претендентів вдруге поспіль. Він уже грав матч за звання чемпіона світу та програв Магнусу Карлсену.

Тепер їм знову доведеться зустрітися. Якщо норвежець погодиться. Раніше Магнус заявив, що готовий грати за шахову корону лише у тому випадку, якщо його суперником буде Аліреза Фірузджа. Бо Фірузджа побив рекорд Карлсена.

Але француз виступив дуже слабо у претендентському турнірі та посів останнє місце.

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31-річний Магнус Карлсен уперше став чемпіоном світу у 2013 році, коли переміг Віші Ананда. З того часу він ще чотири рази захищав титул – переміг Ананда (2014), Карякіна (2016), Каруану (2018) та Непомнящего (2021).