Лижник із судомами закінчував гонку на 50 км: відео фінішу

Ірландський лижник норвезького походження Томас Вестгорд дістався фінішу гонки на 50 кілометрів класичним ходом на чемпіонаті світу в Оберстдорфі (Німеччина), попри те, що на дистанції його плече прихопило судомою. Спортсмен фінішував скособочившись.

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Відео героїчного фінішу Вестгорда опублікувала Асоціація зимових видів спорту Ірландії.

"Дякую за побажання швидкого одужання. З плечем уже усе гаразд, але судоми, які я відчував, були такими, з якими я ніколи не стикався раніше. Нікому не рекомендую!" – написав 25-річний Вестгорд після гонки у себе в Twitter.

Реклама Томас Вестгорд / Фото: REUTERS

Томас Вестгорд фінішував на 25-му місці в марафоні, відставши від переможця більш ніж на чотири хвилини. Переможцем же 50-кілометрової гонки визнали норвежця Еміля Іверсена – це сталося після того, як його співвітчизника Йоганнеса Клебо позбавили золотої медалі за створення перешкоди росіянину Олександру Большунову.

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Раніше ми розповідали, що під час гонки швед Калле Хальварссон відморозив геніталії.

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