Лукашенко не легітимний! "Ніж у спину" від друга Путіна

Міжнародний олімпійський комітет не визнав Віктора Лукашенка новим президентом НОК Білорусі. Про це повідомляється на офіційному сайті МОК за підсумками сьогоднішнього засідання Виконавчого комітету МОК, президентом якого є Томас Бах. Його ще називають "другом Путіна" через його відносин з президентом Росії.
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Також МОК призупинив усі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов'язаних зі стипендіями спортсменів і підготовкою білоруської команди до Олімпійських ігор і їх участю в них. Крім цього, високопоставленим державним службовцям Білорусі не будуть видані акредитації для відвідування Олімпійських ігор.
Нагадаємо, Віктор Лукашенко прийняв пост у свого батька Олександра Лукашенка. Лукашенко-старший очолював НОК Білорусі з 1997 року. Віктор з квітня 2019 року виконував обов'язки першого віце-президента НОК, а пізніше був обраний Олімпійськими зборами на цей пост.
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