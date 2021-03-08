Лукашенко не легітимний! "Ніж у спину" від друга Путіна

Державним службовцям Білорусі не будуть видані акредитації для відвідування Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет не визнав Віктора Лукашенка новим президентом НОК Білорусі. Про це повідомляється на офіційному сайті МОК за підсумками сьогоднішнього засідання Виконавчого комітету МОК, президентом якого є Томас Бах. Його ще називають "другом Путіна" через його відносин з президентом Росії.

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Також МОК призупинив усі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов'язаних зі стипендіями спортсменів і підготовкою білоруської команди до Олімпійських ігор і їх участю в них. Крім цього, високопоставленим державним службовцям Білорусі не будуть видані акредитації для відвідування Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Віктор Лукашенко прийняв пост у свого батька Олександра Лукашенка. Лукашенко-старший очолював НОК Білорусі з 1997 року. Віктор з квітня 2019 року виконував обов'язки першого віце-президента НОК, а пізніше був обраний Олімпійськими зборами на цей пост.

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