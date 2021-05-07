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Кращі спортивні медіа України назвуть сьогодні в Києві: трансляція церемонії

7 травня, 16:17

Олена Павлова Олена Павлова

7 травня Асоціація спортивних журналістів країни оголосить переможців у 22 номінаціях. Серед яких – кращий журналіст, автор топового репортажу та інтерв'ю

Нагородження від АСЖУ

Нагородження від АСЖУ / Фото: АСЖУ

7 травня в Києві відбудеться урочиста церемонія нагородження "Кращі спортивні медіа України 2020". Асоціація спортивних журналістів України оголосить переможців у 22 номінаціях. Нагороди найкращим вручать міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, президент АСЖУ Олександр Гливинський та українські спортсмени, олімпійські чемпіони.

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Проект Спорт Сьогодні увійшов в шорт-лист номінантів в категорії "Краща спортивна редакція ЗМІ".

Слідкуйте за церемонією нагородження в прямому ефірі:

Експертна рада АСЖУ, в яку входять 12 членів Правління Асоціації, розглянула найбільш знакові роботи українських спортивних журналістів 2020 року і голосуванням визначила трійку претендентів на перемогу в номінаціях, таких як "Кращий спортивний журналіст", "Кращий молодий журналіст", "Кращий фоторепортер".

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Окремо нагородять авторів кращого репортажу, друкованого та відео-інтерв'ю, спортивні редакції ЗМІ, регіональні медіа і виберуть медіа-подію року.

З переліком усіх номінантів можна ознайомитися на сайті АСЖУ.

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