Краща реклама спорту! Ганна Різатдінова знялася в зухвалому відео

Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова поділилася зі своїми підписниками в Instagram відвертим відео

Ганна Різатдінова показала відверте відео / Фото: Instagram

На відео дівчина хвалиться ідеальною фігурою в чорному купальнику і показує кілька вправ. Непогана мотивація займатися спортом!

Уродженка Сімферополя почала займатися гімнастикою в п'ять років. У 2013 році українка стала чемпіонкою світу у вправі з обручем, також Анна є багаторазовою призеркою чемпіонатів світу та Європи. Після Олімпіади в Ріо вона завершила кар'єру.

Восени 2017 року гімнастка народила сина Романа від колишнього депутата Олександра Онищенка.

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