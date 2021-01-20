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Лідер "Блакитних курчат": чому Джо Байден не став великим футболістом

20 січня, 10:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Майбутній президент США кинув спорт через дівчину

Сьогодні Джо Байден офіційно вступить на посаду президента США. Його перемогу на виборах спортивний світ прийняв з натхненням, адже Джо був відмінним футболістом.

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З дитинства Байден трохи заїкається і це стало великою проблемою в школі. Однокласники постійно жартували над ним. Щоб домогтися авторитету серед однолітків, хлопчина зайнявся американським футболом. Там не потрібно бути красномовним. Головне, сила, спритність, кмітливість.

"Мені не вистачало впевненості в розмовах, але на футбольному полі я завжди був упевнений в собі", – згадував майбутній політик.

Джо вчився в приватній школі "Академія Арчмер", яка ніколи не була серед призерів у футбольній першості. З приходом Байдена все змінилося. Школа виграла чемпіонат конференції, а лідером команди був Джо .

На фото Джо Байден під №30

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21 вересня 1960 року в головній газеті Уїлмінгтона вийшов репортаж про футбольні успіхи "Академії Арчмер". У ньому репортер назвав Джо Байдена кращим приймаючим (ресивером) в команді.

Байден на першому місці в команді по тачдаунам

Свою футбольну кар'єру Байден продовжив і в університеті Делавера. На першому курсі виступав за команду "Блакитні курчата". Але незабаром змушений був покинути футбол, на цьому наполягли батьки. Оскільки спорт негативно впливав на успішність.

Через два роки Джо планував повернутися в американський футбол. Але якраз познайомився з Неліею Хантер, яка жила в Сіракузах. Між ними було майже 400 км і Джо повинен був вибрати: або на вихідних він грає у футбол, або проводить час з Неліею. Байден вибрав дівчину, яка згодом стала його дружиною.

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Дивіться, як Байден грав за "Академію Арчмер":

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американський футбол Джо Байден
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