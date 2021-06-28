Легкоатлетка-красуня в бікіні порушує режим з тортиком у басейну

Одна з найпривабливіших і успішних українських спортсменок Марина Бех-Романчук продовжує радувати своїх шанувальників у соцмережах. Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину продовжує підготовку до Олімпійських ігор, але знаходить час і щоб розслабитися. Минулого тижня чемпіонка-красуня блиснула і в топіку, і в сукню.
Тепер же вона приготувалася до активної тижня, блиснувши своєю посмішкою з доріжки стадіону.
Також на своїй сторінці в Instagram легкоатлетка похвалилася, що потішила себе тортиком. Причому, мала можливість вибирати між шоколадним та фісташковим. Хоча спортсменам небажано вживати солодке, особливо в період активної підготовки.
Вихідним дівчина насолоджувалася біля басейну в яскравому жовтому купальнику, який не приховував прекрасне спортивне тіло.
Подарувала Марина фоловерам і ще кілька романтичних кадрыв, на яких вітер розвіває її волосся.
Нагадаємо, Олімпіади-2020 починається в Токіо 23 липня і триватиме до 8 серпня.
Нещодавно найсексуальніша спортивна кілька України розбіглася.
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