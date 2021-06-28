Легкоатлетка-красуня в бікіні порушує режим з тортиком у басейну

Довгонога стрибунка Марина Бех розважається в Хмельницькому і дозволяє собі поласувати солодким, хоча і не забуває про швидке вояж на Олімпіаду

Марина Бех-Романчук в літньому настрої / Фото: Instagram

Одна з найпривабливіших і успішних українських спортсменок Марина Бех-Романчук продовжує радувати своїх шанувальників у соцмережах. Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину продовжує підготовку до Олімпійських ігор, але знаходить час і щоб розслабитися. Минулого тижня чемпіонка-красуня блиснула і в топіку, і в сукню.

Тепер же вона приготувалася до активної тижня, блиснувши своєю посмішкою з доріжки стадіону.

Також на своїй сторінці в Instagram легкоатлетка похвалилася, що потішила себе тортиком. Причому, мала можливість вибирати між шоколадним та фісташковим. Хоча спортсменам небажано вживати солодке, особливо в період активної підготовки.

Вихідним дівчина насолоджувалася біля басейну в яскравому жовтому купальнику, який не приховував прекрасне спортивне тіло.

Подарувала Марина фоловерам і ще кілька романтичних кадрыв, на яких вітер розвіває її волосся.

Нагадаємо, Олімпіади-2020 починається в Токіо 23 липня і триватиме до 8 серпня.

Нещодавно найсексуальніша спортивна кілька України розбіглася.

Дивіться підбірку цікавих фактор про Дарині Білодід: