11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Легенда повертається! Олімпійська чемпіонка з України знову змінює країну

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 червня, 14:14
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Фігуристка Альона Савченко оголосила про відновлення кар'єри. Після України та Німеччини чемпіонка Пхенчхана-2018 вирішила виступати під прапором США
Восени 2019 року Альона Савченко стала мамою
Восени 2019 року Альона Савченко стала мамою / Фото: Instagram

Українська фігуристка Альона Савченко, яка стала олімпійською чемпіонкою 2008 року під прапором Німеччини з Бруно Массо, наприкінці квітня оголосила про завершення кар'єри. А сьогодні стало відомо, що Олена втретє в своїй кар'єрі поміняє спортивне громадянство. 37-річна фігуристка виступатиме за США!

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"Я дуже рада наступному етапу моєї кар'єри і вдячна федераціям країн за те, що вони зробили цей крок можливим. З переконанням, ентузіазмом і цілеспрямованістю я вірю, що можна ставити цілі і досягати їх на кожному етапі життя і кар'єри. З нетерпінням чекаю захоплюючого майбутнього в США", – заявила Альона.

"Ми не хочемо кидати каміння на шляху Альони Савченко після всього, що вона зробила для німецького фігурного катання, і бажаємо їй всього найкращого в новому розділі життя. Якщо вона вирішить одного разу повернутися, наші двері завжди відчинені для неї", – прокоментувала ситуацію представник федерації Клаудіа Пфайфер.

Альона Савченко почала займатися парним катанням в 13 років. Її першим партнером був Дмитро Боєнко, пара брала участь в юніорському чемпіонаті світу (1998). Потім каталася зі Станіславом Морозовим, з яким була чемпіонкою світу серед юніорів (2000), дворазовою чемпіонкою України (2000, 2001) і учасницею Олімпійських ігор (2002). Після травми Морозова почала пошук нового партнера.

Альона переїхала до Німеччини, де стала в пару з Робіном Шолкови. За одинадцять спільних сезонів вони стали дворазовими бронзовими призерами Олімпійських ігор (2010, 2014 року), п'ятиразовими чемпіонами світу (2008, 2009, 2011, 2012, 2014 року), чотириразовими чемпіонами Європи (2007-2009, 2011). Після завершення Шолкови кар'єри Савченко продовжила кататися. Разом з Бруно Массо вони виграли чемпіонат світу і Олімпійські ігри. Хто буде новим партнером Альони, поки невідомо.

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