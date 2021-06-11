Легенда повертається! Олімпійська чемпіонка з України знову змінює країну

Фігуристка Альона Савченко оголосила про відновлення кар'єри. Після України та Німеччини чемпіонка Пхенчхана-2018 вирішила виступати під прапором США

Восени 2019 року Альона Савченко стала мамою / Фото: Instagram

Українська фігуристка Альона Савченко, яка стала олімпійською чемпіонкою 2008 року під прапором Німеччини з Бруно Массо, наприкінці квітня оголосила про завершення кар'єри. А сьогодні стало відомо, що Олена втретє в своїй кар'єрі поміняє спортивне громадянство. 37-річна фігуристка виступатиме за США!

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"Я дуже рада наступному етапу моєї кар'єри і вдячна федераціям країн за те, що вони зробили цей крок можливим. З переконанням, ентузіазмом і цілеспрямованістю я вірю, що можна ставити цілі і досягати їх на кожному етапі життя і кар'єри. З нетерпінням чекаю захоплюючого майбутнього в США", – заявила Альона.

"Ми не хочемо кидати каміння на шляху Альони Савченко після всього, що вона зробила для німецького фігурного катання, і бажаємо їй всього найкращого в новому розділі життя. Якщо вона вирішить одного разу повернутися, наші двері завжди відчинені для неї", – прокоментувала ситуацію представник федерації Клаудіа Пфайфер.

Альона Савченко почала займатися парним катанням в 13 років. Її першим партнером був Дмитро Боєнко, пара брала участь в юніорському чемпіонаті світу (1998). Потім каталася зі Станіславом Морозовим, з яким була чемпіонкою світу серед юніорів (2000), дворазовою чемпіонкою України (2000, 2001) і учасницею Олімпійських ігор (2002). Після травми Морозова почала пошук нового партнера.

Альона переїхала до Німеччини, де стала в пару з Робіном Шолкови. За одинадцять спільних сезонів вони стали дворазовими бронзовими призерами Олімпійських ігор (2010, 2014 року), п'ятиразовими чемпіонами світу (2008, 2009, 2011, 2012, 2014 року), чотириразовими чемпіонами Європи (2007-2009, 2011). Після завершення Шолкови кар'єри Савченко продовжила кататися. Разом з Бруно Массо вони виграли чемпіонат світу і Олімпійські ігри. Хто буде новим партнером Альони, поки невідомо.