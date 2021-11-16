Квартиру подарувала – здоров'‎я підірвала ! Ціна Олімпійських Ігор виявилась зависокою?

Ірина Коляденко – бронзова призерка Ігор 2020 зовсім нещодавно здивувала усіх своїм вчинком – подарувала квартиру тренеру, проте ціною перемоги стало зірване здоров'‎я

Ірина Коляденко під час реабілітації

Борчиня змагалась на Іграх у Токіо на уколах та і з порваною зв'‎язкою . Але не дивлячись на проблеми з самопочуттям їй вдалось зайняти третю сходинку

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" Це був дуже важкий період в моєму житті! Девять місяців підготовки! Хочу розповісти про другу сторону медалі, яку ніхто не бачить, але вона дуже важлива, не тільки для спортсменів, а й для всіх сфер діяльності." , – зізналась пізніше Ірина у своєму Instagram

Тому борчині довелось опісля завершення змагань відправитись не у Єгипет, як це зробила більшість учасників Олімпійських Ігор, а на довгу реабілітацію. До того ж, Ірина змушена була вчитись заново ходити

" Травма була зароблена на тренуванні в Японії, за декілька днів до Олімпійських Ігор. Я пережила ці ігри на знеболюючих та жоскому тейпуванні коліна, можна сказати боролась на одній нозі. А зараз, вже після складної операції, буде проходити реабілітація та відновлення! " , – пише спортсменка у своєму Instagram

Нагадаємо, що раніше спортсменка на знак доброї волі подарувала своєму тренеру квартиру, яку отримала за бронзу на Іграх 2020

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" За всіма моїми перемогами, стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю на протязі восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поряд протягом всього часу. .

" Ну щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина небачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла! "

Але історія мала таки щасливий фінал, дівчині згодом подарували ще одну квартиру та машину