Курйоз на "Тур де Франс": велогонщик радів перемозі і не зрозумів, що програв (відео)

Яспер Філіпсен був упевнений, що виграв четвертий етап французької багатоденки. Спортсмен не помітив, що його обійшли на вісім секунд

Ваут ван Арт і Яспер Філіпсен: эмоції на фініші / Фото: Колаж: Сьогодні

Цими днями проходить найзнаменитіша велогонка "Тур де Франс". Раніше на ній гонщикам дозволяли курити.

А сьогодні тут трапився досить кумедний випадок. Бельгійський гонщик команди Jumbo-Visma Ваут ван Арт виграв четвертий етап велобагатоденки.

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Однак цього не помітив інший бельгієць, Яспер Філіпсен із команди Alpecin-Deceuninck. Він перетнув фініш, переможно піднявши руки вгору. Яспер був упевнений, що він виграв етап. Лише потім Філіпсену пояснили, що він відстав від ван Арта на вісім секунд.

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Дивіться фініш четвертого етапу:

Загальний залік після четвертого етапу:

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Ваут ван Арт (Бельгія, Jumbo-Visma) – 13.02,43 Ів Лампарт (Бельгія, Quick-Step Alpha Vinyl) – +0,25 Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) – +0,32 Мадс Педерсен (Данія, Trek-Segafredo) – +0,36 Матьє ван дер Пул (Нідерланди, Alpecin-Fenix) – +0,38

Раніше ми розповідали, що велогонщик на фініші мало не вбив свою дружину.