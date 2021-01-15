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Красуня шантажувала футболіста інтимним відео, а потім використовувала для особистих утіх

15 січня, 22:35

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дівчина сподівалася зберегти копію відео для особистої колекції

Модель з Instagram Елізабет Руїс прославилася тим, що вимагала від гравця "Денвер Бронкос" Фона Міллера 2,5 мільйона доларів за знищення інтимного запису, хоча сама красуня спростовувала звинувачення. Проте, спортсмен подав до суду на дівчину з вимогою заборонити їй публікувати відео і виграв справу. Суд не тільки заблокував публікацію відео, але і зобов'язав Елізабет видалити його, чим дуже засмутив.

В одному з інтерв'ю дівчина зізнавалася, що ніколи не збиралася шантажувати Міллера, а відео зберігала для "утіх на самоті". "Я володію 50 відсотками прав на нього, і це просто несправедливо. Я вже виконала заборону на його публікацію, копіювання та показ будь-кому, але я хочу зберегти свою копію", – скаржилася тоді Елізабет.

Яскраві кадри Елізабет Руїс в Instagram:

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