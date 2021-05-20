Красуня Білодід залишає Іспанію з трьома сердечками

Чемпіонка світу з дзюдо задоволена збором, проведеним в Аліканте. 20-річна олімпійська надія України назвала його "найкращим тренувальним табором"

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Одна з найкрасивіших українських спортсменок дзюдоїстка Дар'я Білодід завершила збір в іспанському Аліканте, який має допомогти їй успішно виступити на Олімпіаді в Токіо (23 липня – 8 серпня).

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"Найкращий тренувальний табір – позаду. Була рада бути тут", – написала 20-річна Дар'я у себе в Instagram.

При цьому дворазова чемпіонка світу Білодід зробила кілька фото на згадку зі своїми подругами-суперницями з інших збірних, серед яких Таціана Ліма – чемпіонка Африки з Гвінеї-Бісау, яка є уродженкою Бразилії.

Зазначимо, що в Іспанії з Дар'єю Білодід були її тренери-батьки – мама Світлана і батько Геннадій. Спортсменка поділилася в сторіз знімком, на якому зображені всі троє, – під ним Дар'я поставила три сердечка.

Додамо, що на майбутній Олімпіаді в Токіо аналітики передрікають Україні 15-те місце в загальному заліку, очікуючи, що наші спортсмени здобудуть в Японії шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.