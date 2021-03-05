Красуня-дзюдоїстка Білодід зізналася в любові перед 8 Березня

Перед настанням жіночого свята весни наші спортсмени разом з іншими співвітчизниками висловлюють своє ставлення до 8 Березня. Сьогодні вранці думками на своїй сторінці в Instagram поділилася дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід.

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20-річна красуня побажала всім доброго ранку прекрасним букетом квітів.

А потім розповіла, що мама є для Даші багато в чому прикладом:

"Люблю 8 Березня. Мені подобається ламати стереотипи і показувати, що крихкість і жіночність прекрасно поєднуються з силою, характером і бойовим настроєм. Є жінки, які мене надихають. Але найбільше, звичайно, моя мама. Вона – мій приклад стійкості духу, мій герой. І 8 Березня – це прекрасний привід подякувати їй".

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В цьому році спортивні успіхи Дар'ї поки що скромні. Але головний старт сезону її очікує на Олімпійських іграх в Токіо влітку.

Нещодавно Білодід знайшла свій спосіб перезавантаження.

Дивіться, як Даша їхала по Києву в снігопад:

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