Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Красуня-дзюдоїстка Білодід зізналася в любові перед 8 Березня

5 березня, 13:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Знаменита українська спортсменка поміркувати про жіночу крихкість і силу

Перед настанням жіночого свята весни наші спортсмени разом з іншими співвітчизниками висловлюють своє ставлення до 8 Березня. Сьогодні вранці думками на своїй сторінці в Instagram поділилася дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід.

Реклама

Читайте також: Як вибрати небанальні подарунки до 8 Березня.

20-річна красуня побажала всім доброго ранку прекрасним букетом квітів.

А потім розповіла, що мама є для Даші багато в чому прикладом:

"Люблю 8 Березня. Мені подобається ламати стереотипи і показувати, що крихкість і жіночність прекрасно поєднуються з силою, характером і бойовим настроєм. Є жінки, які мене надихають. Але найбільше, звичайно, моя мама. Вона – мій приклад стійкості духу, мій герой. І 8 Березня – це прекрасний привід подякувати їй".

Реклама

В цьому році спортивні успіхи Дар'ї поки що скромні. Але головний старт сезону її очікує на Олімпійських іграх в Токіо влітку.

Нещодавно Білодід знайшла свій спосіб перезавантаження.

Дивіться, як Даша їхала по Києву в снігопад:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

8 Березня дзюдо Дар'я Білодід
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхто
Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхтоІнші
Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причина
Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причинаІнші
Дочка Баюл здивувала своїм катанням і тим, що у неї на обличчі
Дочка Баюл здивувала своїм катанням і тим, що у неї на обличчіІнші
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонів
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонівІнші
"Золота дівчинка Росії" після анорексії народила дочку з "очима, як у Бембі"Інші
Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватися
Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватисяІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти