Корони в Росії не буде. Карлсен добиває Непомнящего

Чинний чемпіон світу виграв ще одну партію у претендента та збільшив відрив до двох очок

Карлсен виграв восьму партію / Фото: fide.com

У Дубаї завершилася восьма партія матчу за звання чемпіона світу з шахів. Чемпіон Магнус Карлсен зробив ще один крок до захисту титулу.

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Сьогодні норвезький гросмейстер грав білими фігурами та виграв. Отже, загальний рахунок – 5:3.

Усього матч складається з 14 партій у класичні шахи. Якщо за їхніми підсумками переможця не буде визначено, шахісти зіграють тай-брейк.

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Призовий фонд – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.

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Наступна, дев'ята, партія відбудеться 7 грудня.